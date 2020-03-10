Netflix продлил фантастический приключенческий сериал «Затерянные в космосе» на третий и заключительный сезон. Он выйдет ориентировочно в 2021-м.
Шоураннер Зак Эстрин пояснил, что команда создателей планировала рассказать историю семьи Робинсонов в трёх частях — это «эпическое семейное приключение, в котором есть конкретные начало, середина и конец».
После завершения сериала Эстрин продолжит работать с Netflix в рамках многолетнего контракта — вероятно, он запустит для сервиса новые проекты.
«Затерянные в космосе» — ремейк одноимённого классического НФ-сериала 1960-х, который рассказывал о семье колонистов. Они прошли отбор и отправились к другим планетам, чтобы сформировать новое поселение. Разумеется, в чужих мирах Робинсонов подстерегали разные опасности. В 1998 вышел фильм «Затерянные в космосе» со схожей концепцией, где снялись Уильям Хёрт, Гэри Олдман, Джаред Харрис и Хизер Грэм.
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Ремейк классического сериала снят неплохо, но его подводят поведение персонажей и неубедительная игра актёров.
Первый трейлер второго сезона «Затерянных в космосе»
Netflix напомнит, что умеет в красивую научную фантастику 24 декабря.
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