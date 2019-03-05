Ещё в 2018 году стриминговый гигант объявил о сотрудничестве с писателем Фрэнком Миллером, автором комиксов «Город грехов», «300 спартанцев» и «Возвращение Тёмного рыцаря». Netflix дал «зелёный свет» сериалу из 10 эпизодов по ещё не выпущенному роману Миллера «Проклятая», а в сентябре к актёрскому составу пригласил актрису Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему», «Мстители: Финал»).

«Проклятая» — это переосмысление истории о Короле Артуре с точки зрения юной Нимуэ, будущей Владычицы Озера. Девушка обладает таинственным даром, который поможет ей стать легендарной волшебницей. После смерти матери, она знакомится с молодым наёмником Артуром и вместе с ним отправляется на поиски Мерлина, чтобы доставить ему старинный меч. Нимуэ станет символом храбрости и сопротивления против ужасающих Красных паладинов и их Короля Утера. Книга Миллера увидит свет осенью 2019 года, она выйдет в издании с цветными и чёрно-белыми иллюстрациями. Работать над сериалом Миллеру помогал сценарист Том Уилер.

Помимо Лэнгфорд, в сериале сыграют Дэвон Террелл («Барри»), Густаф Скарсгорд («Мир Дикого Запада», «Викинги»), Питер Маллан («Озарк»), Лили Ньюмарк («Половое воспитание»), Дэниэл Шарман(«Бойтесь ходячих мертвецов», «Волчонок») и другие.