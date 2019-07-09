Студия-разработчик платформера Cuphead анонсировала анимационный сериал по вселенной игры — называться он будет The Cuphead Show!

Стиль рисунка, как и в случае с оригиналом, вдохновлён классической анимацией Disney 1930-х. За производство взялась студия Netflix Animation, сериал выйдет в библиотеке сервиса. Исполнительным продюсером назначен Дейв Вэссон (короткометражки Mickey Mouse).

Конкретных деталей сюжета пока не сообщается — известно только, что он не будет повторять историю из игры. Главными героями шоу опять станут Капхед и Магмен. Мультсериал будут выполнен в комедийной манере, по словам разработчика, шутки понравятся и детям, и взрослым.

В начале июля MDHR выпустила новый тизер DLC к видеоигре. В ролике разработчики объявили, что дополнение увидит свет только в 2020 году — создатели просто хотят как следует его отшлифовать.

Всего игра с релиза в сентябре 2017-го разошлась тиражом в четыре миллиона копии.