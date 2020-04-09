Netflix выпустит сериал «Сладкоежка», в основу которого ляжет одноименная серия комиксов Джеффа Лемира. Причем онлайн-кинотеатр сразу же заказал целый сезон.

Шоу в производстве уже несколько лет, однако изначально его собирался транслировать сервис Hulu, заказавший только пилотный эпизод.

Продюсерами стали Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан, а шоураннерами выступят Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»).

Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где существует гибриды людей и животных. Главный герой — мальчик с оленьими рогами Гэс. Он покидает родной лес и отправляется в заповедник для таких же существ, но вместо этого сталкивается с масштабным заговором, который ставит под сомнение само его существование.

Оригинальный комикс часто описывают как смесь «Безумного Макса» и «Бэмби».

Когда выйдет сериал «Сладкоежка», пока не сообщается.