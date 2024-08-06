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Netflix заказал мультсериал по «Охотникам за привидениями»
Дмитрий Кинский
13 августа 12:36
132
1 минута на чтение
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Netflix заказал анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями».
Сценаристом и исполнительным продюсером выступит комик Эллиот Калан, который работал над комиксами про Геркулеса и Аида.
Известно, что в мультсериале будут использовать 3D-графику, а по тону его приблизят к последним фильмам во франшизе.
В числе продюсеров Джейсон Райтман и Гил Кинан, которые занимались новыми «Охотниками за привидениями».
Даты выхода у безымянного анимационного сериала нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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