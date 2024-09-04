Netflix заказал мультсериал по «Сумеркам»

По данным издания Variety, Netflix заказал анимационный сериал «Солнце полуночи» (Midnight Sun в оригинале) по мотивам «Сумерек» Стефани Майер
Так же, кстати, называлась вышедшая в 2020 году книга, которая пересказывала события первого романа, только от лица Эдварда, а не Беллы.
Сценаристом и исполнительным продюсером выступает Синед Дэйли, которая прежде работала над «Ходячими мертвецами: Мир за пределами», «Воспитанными волками» и «Соври мне». Сама Майер тоже будет исполнительным продюсером.
Впервые о проекте стало известно еще в апреле 2023 года, тогда за его производство отвечала Lionsgate Televiosion.
Даты выхода у «Солнца полуночи» нет.
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