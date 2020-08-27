    3
    Новости

    Netflix заказал сериал по Resident Evil — про детей Альберта Вескера

    27 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    27.08.2020
    3126
    0 минут на чтение
    Netflix заказал сериал по Resident Evil — про детей Альберта Вескера

    Netflix подтвердил, что работает над сериалом по Resident Evil — про детей Вескера. Пока что онлайн-кинотеатр заказал 8 эпизодов.

    Сценаристом и шоураннером выступит Эндрю Дабб, который заканчивает работу над «Сверхъестественным».

    По его словам, Resident Evil — его любимая серия игр. Он подчеркнул, что в сериале будут как знакомые фанатам вещи, так и совершенно новые — кровавые и безумные.

    А Бронуэн Хьюз, приложивший руку к «Ходячим мертвецам», поставит первые два эпизода. Он же будет продюсером шоу.

    Сюжет поделят на две временные линии. В первой 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер в Раккун-Сити и постепенно узнают, что у их отца есть темные секреты. А вторая развернется спустя много лет, когда на Земле останется меньше 15 миллионов человек и около 6 миллиардов монстров — людей и животных, зараженных Т-вирусом. А в центре внимания будет повзрослевшая Джейд.

    На данный момент неизвестно, когда выйдет сериал Resident Evil.

    Читайте также

    Netflix приостановил производство сериала по Resident Evil

    Netflix приостановил производство сериала по Resident Evil

     Кот-император |  02.04.2020

    По всей видимости, шоу выйдет теперь только в 2022-м.

    О сценарии пилота «Обители зла» от Netflix 1

    Будущий сериал «Обитель зла» от Netflix: сценарий пилота

     Кирилл Размыслович |  02.04.2020

    Чего ожидать от ещё не снятого сериала (спойлер: ничего хорошего!).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами 8
    0
    17110
    Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами

    Девочка Стелла должна заменить Харона и заняться перевозкой душ на Другую Сторону.

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 8
    0
    23509
    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix

    Как всё это создавалось, правда ли Кавилл такой фанат и все трюки выполняет сам, читали ли они книги и почему отступали от них.

    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»
    0
    69795
    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»

    Один человек любил исторические сражения.

    Джаник Файзиев интервью 14
    0
    67959
    Интервью с Джаником Файзиевым, режиссёром «Вратаря Галактики» и не только

    «Мы прыгнули без парашюта с совершенно космической высоты». Беседа с одним из ветеранов российского кино о неидеальных героях, тропической Москве, Спилберге и «Мандалорце».

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 11
    0
    76376
    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения

    Делимся первыми впечатлениями от второй по ожидаемости RPG года

    «Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит? 1
    0
    87015
    «Fuck Netflix»: фанаты «Легенды об Аанге» критикуют стриминг за «отбеливание» и сексуализацию героев. Что происходит?

    После ухода Майкла Димартино и Брайана Кониецко, создавших оригинальный мультсериал, поклонники стали искать виновных и создавать петиции. Разбираемся, что случилось.

    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда
    0
    136262
    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда

    Путь длиною в жизнь от полировщика гробов до Джеймса Бонда и наставника ГОрца

    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»
    0
    333235
    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

    Новый ролик от Hobby World.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить