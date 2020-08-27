Netflix заказал сериал по Resident Evil — про детей Альберта Вескера

Netflix подтвердил, что работает над сериалом по Resident Evil — про детей Вескера. Пока что онлайн-кинотеатр заказал 8 эпизодов.
Сценаристом и шоураннером выступит Эндрю Дабб, который заканчивает работу над «Сверхъестественным».
По его словам, Resident Evil — его любимая серия игр. Он подчеркнул, что в сериале будут как знакомые фанатам вещи, так и совершенно новые — кровавые и безумные.
А Бронуэн Хьюз, приложивший руку к «Ходячим мертвецам», поставит первые два эпизода. Он же будет продюсером шоу.
Сюжет поделят на две временные линии. В первой 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер в Раккун-Сити и постепенно узнают, что у их отца есть темные секреты. А вторая развернется спустя много лет, когда на Земле останется меньше 15 миллионов человек и около 6 миллиардов монстров — людей и животных, зараженных Т-вирусом. А в центре внимания будет повзрослевшая Джейд.
На данный момент неизвестно, когда выйдет сериал Resident Evil.
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