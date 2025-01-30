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Новости

НФ-триллер «Факультет» получит ремейк

Дмитрий Кинский
30 января 18:19
101
1 минута на чтение
Кинокомпания Miramax запустила в производство ремейк научно-фантастического триллера «Факультет» 1998 года.
За сценарий отвечает Дрю Хэнкок («Компаньон»). А Роберт Родригес, снявший оригинальный фильм, выступит продюсером.
По сюжету картины группа студентов начинает подозревать, что странные преподаватели в их школе совсем не те, за кого себя выдают.
Лента Роберта Родригеса отлично показала себя в прокате: при бюджете в 15 миллионов долларов она собрала 63,2 миллиона.
Даты выхода у перезапуска пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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