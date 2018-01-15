«Никаких тупых реплик» — автор «Спауна» раскритиковал «Дэдпула» и рейтинг R Кот-редактор 15.01.2018 Новости, Яндекс 3 минуты на чтение Автор серии комиксов «Спаун» Тодд Макфарлейн вовсю работает над новым фильмом про своего антигероя. Макфарлейн уже обещал, что его картина выйдет со «взрослым» рейтингом R и покажет персонажа «как надо». Но, похоже, ему мало и этого — на днях автор раскритиковал «Дэдпула» и фильмы с рейтингом R и пообещал, что вот у него-то будет «честный R». На этой неделе Макфарлейн посетил ACE Comic Con и поделился подробностями о своём проекте. Будущий фильм о Спауне, отмечает автор, будет разительно отличаться от фильмов с рейтингом R вроде «Логана» и «Дэдпула». В Голливуде с этим всё забавно. Если вы говорите, что хотите снять фильм с рейтингом R, то они сразу уточняют: «Как „Дэдпул“ или „Логан“?» Но, как по мне, «Дэдпул» был всё тем же боевиком с рейтингом PG-13, только с голыми задницами и несколькими матерными словами. В остальном, мне кажется, картина следовала формуле PG-13. Автор комиксов и сценарист Тодд Макферлейн Он подчеркнул, что его герой будет соответствовать своему комиксному прототипу. И когда ситуация заставит зрителей переживать за персонажа — они будут переживать, а не смеяться, потому что герой начал отшучиваться. Когда я говорю про рейтинг R, я имею в виду, что здесь не место обильному юмору, никаких тупых реплик тут быть не должно. Я никогда не заставлю моего персонажа отпустить шуточку в момент опасности. Если я ощущаю, что он сейчас не напуган, то почему должен испугаться я? Я хочу, чтобы мои герои говорили в такие момент как-то так: „Вот блин, и что теперь делать?“ Вот что я вам скажу. Никто, придя на фильм, не скажет: «Ну вот, а я думал, что это кино про супергероев». Знаете, есть такие штуки, как телек и интернет. Всякий может посмотреть трейлер и увидеть, что это вовсе не кино про супергероев. Тодд Макферлейн Напомним, Тодд Макфарлейн анонсировал новую экранизацию «Спауна» прошлым летом на фестивале Comic-Con. Он подписал контракт со студией Blumhouse Productions, которая специализируется на недорогих хоррорах и триллерах. В портфолио компании — «Астрал», «Паранормальное явление», «Прочь», «Сплит» и много других проектов. По словам Макфарлейна, зрителей ждёт мрачный хоррор с полноценным рейтингом R. Всего на производство уйдёт от 10 до 12 миллионов долларов. Автор обещает, что при создании фильма он будет отдавать предпочтение практическим эффектам, а не компьютерной графике. Любопытно, что на экранизацию 20-летней давности создатели потратили 40 миллионов долларов. Новая картина о Спауне должна выйти в 2019 году. Читайте также Спаун. Книга 1. Классика супергероики 05.10.2016 Одно из главных событий на отечественном рынке локализованных комиксов. Первый тизер «Спауна» — в виде страницы сценария 27.11.2017 Сценарист показал фрагмент своей работы. Мы вновь встречаем детектива Твича и видим упоминание новых героев. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.