Автор серии комиксов «Спаун» Тодд Макфарлейн вовсю работает над новым фильмом про своего антигероя. Макфарлейн уже обещал, что его картина выйдет со «взрослым» рейтингом R и покажет персонажа «как надо». Но, похоже, ему мало и этого — на днях автор раскритиковал «Дэдпула» и фильмы с рейтингом R и пообещал, что вот у него-то будет «честный R».

На этой неделе Макфарлейн посетил ACE Comic Con и поделился подробностями о своём проекте. Будущий фильм о Спауне, отмечает автор, будет разительно отличаться от фильмов с рейтингом R вроде «Логана» и «Дэдпула».

В Голливуде с этим всё забавно. Если вы говорите, что хотите снять фильм с рейтингом R, то они сразу уточняют: «Как „Дэдпул“ или „Логан“?» Но, как по мне, «Дэдпул» был всё тем же боевиком с рейтингом PG-13, только с голыми задницами и несколькими матерными словами. В остальном, мне кажется, картина следовала формуле PG-13. Автор комиксов и сценарист Тодд Макферлейн

Он подчеркнул, что его герой будет соответствовать своему комиксному прототипу. И когда ситуация заставит зрителей переживать за персонажа — они будут переживать, а не смеяться, потому что герой начал отшучиваться.

Когда я говорю про рейтинг R, я имею в виду, что здесь не место обильному юмору, никаких тупых реплик тут быть не должно. Я никогда не заставлю моего персонажа отпустить шуточку в момент опасности. Если я ощущаю, что он сейчас не напуган, то почему должен испугаться я? Я хочу, чтобы мои герои говорили в такие момент как-то так: „Вот блин, и что теперь делать?“ Вот что я вам скажу. Никто, придя на фильм, не скажет: «Ну вот, а я думал, что это кино про супергероев». Знаете, есть такие штуки, как телек и интернет. Всякий может посмотреть трейлер и увидеть, что это вовсе не кино про супергероев. Тодд Макферлейн

Напомним, Тодд Макфарлейн анонсировал новую экранизацию «Спауна» прошлым летом на фестивале Comic-Con. Он подписал контракт со студией Blumhouse Productions, которая специализируется на недорогих хоррорах и триллерах. В портфолио компании — «Астрал», «Паранормальное явление», «Прочь», «Сплит» и много других проектов.

По словам Макфарлейна, зрителей ждёт мрачный хоррор с полноценным рейтингом R. Всего на производство уйдёт от 10 до 12 миллионов долларов. Автор обещает, что при создании фильма он будет отдавать предпочтение практическим эффектам, а не компьютерной графике. Любопытно, что на экранизацию 20-летней давности создатели потратили 40 миллионов долларов.

Новая картина о Спауне должна выйти в 2019 году.