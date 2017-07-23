На второй день фестиваля Comic Con в Сан-Диего гостям показали ещё несколько интригующих трейлеров. Кроме того, нашлось место и паре приятных сюрпризов: от первого тизера научного-фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» и трейлера мультфильма «Привет, Арнольд: Джунгли» и до анонса нового фильма про демонического героя Спауна.

«Игра престолов»

Новый сезон шоу уже начался, но это не помешало создателям представить трейлер к оставшимся эпизодам. Ничего особо нового в ролике не показывают, разве что интригует встреча Дейенерис и Мелисандры.

«Ходячие мертвецы»

Восьмой сезон шоу покажет нам новое противостояние между Риком и Ниганом. Некоторые зрители отметили, что в трейлере промелькнули детали, соответствующие развитию идей из оригинального комикса. Особенно интригует сцена в самом конце трейлера.

«Ходячие» вернутся 22 октября.

«Защитники»

Новый трейлер супергеройского сериала от Netflix и Marvel «Защитники» посвящён Александре, главной злодейке в исполнении Сигурни Уивер. Нам показали, что Электра действительно воскресла и теперь сражается против главных героев. Сорвиголове, Джессике Джонс, Люку Кейджу и Железному кулаку придётся собрать все силы, чтобы дать бой приспешникам Александры.

Кроме того, в Netflix неожиданно анонсировали второй сезон «Железного кулака». Неожиданно — потому что критики весьма плохо приняли сериал о белом парне, который учится восточным боевым искусствам (впрочем, наш автор с ними не согласен). По словам руководителя телевизионного подразделения Marvel Джефа Лоэба во втором сезоне шоу появится героиня Мисти Найт, которая ранее засветилась в эпизодах «Люка Кейджа».

Премьера всех серий состоится 18 августа.

«Спаун»

Автор комиксов и создатель демонического «супергероя» Спауна Тодд Макфарлейн анонсировал новую экранизацию своего творения. Макфарлейн подписал контракт со студией Blumhouse Productions, которая специализируется на недорогих хоррорах и триллерах. В портфолио компании такие проекты как «Астрал», «Паранормальное явление», «Прочь», «Сплит» и многие другие.

По словам Макферлейна, зрителей ждёт мрачный фильм в жанре хоррор с полноценным рейтингом R. Всего на производство фильма уйдёт от 10 до 12 миллионов долларов. Автор обещает, что при создании фильма он будет отдавать предпочтение практическим эффектам, а не компьютерной графике.

Любопытно, что на экранизацию 20-летней давности создатели потратили 40 миллионов долларов.

«Эй, Арнольд: Джунгли»

Ещё один неожиданный, но приятный анонс фестиваля — это трейлер полнометражного мультфильма «Эй, Арнольд: Джунгли», который продолжает события мультсериала сразу с того момента, где они прервались.

Оригинальный мультсериал обрывался без какого-либо завершения хотя бы одной сюжетной линии. Создатели обещают это исправить. В мультфильме Арнольд отправится в джунгли, где сможет узнать больше о собственном происхождении. Авторы также планируют ответить на вопрос о взаимоотношениях Хельги и Арнольда.

Мультфильм выходит 23 ноября.

«Викинги»

А вот и трейлер пятого сезона «Викингов», которые вернутся на экраны 29 ноября.

Читайте также Лучшие исторические сериалы Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.

«Одарённые»

Ещё один сериал по мотивам комиксов Marvel, на этот раз от телекомпании Fox. Шоу рассказывает историю обычной семьи, которая вынуждена прятаться из-за сверхспособностей их детей. Главные герои сбегают из родного города и примыкают к подпольной организации мутантов.

Сериал снимается вместе с Marvel Television (которые ответственны за сериалы для Netflix и «Агенты Щ.И.Т.»). Режиссёром назначен постановщик большинства частей «Люди Икс» Брайан Сингер.

Премьера назначена на эту осень.

«Траун»

В полку комиксов по «Звёздным войнам» прибыло. На фестивале анонсировали новую серию комиксов про адмирала Трауна, одного из ключевых антагонистов Расширенной вселенной, которого позже включили в официальный канон. Правда, его появление в мультсериале «Повстанцы» и в одноимённом романе понравилось не всем.

Сценаристом новой серии выступит Джоди Хаузер (адаптация «Изгой-один. Звёздные войны: истории»), а рисовать комикс будут Люк Росс и Нолан Вудард. В продаже комикс появится в 2018 году.

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