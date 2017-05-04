Тимоти Зан «Траун». Гранд-адмирал в новом каноне



Timothy Zahn

Thrawn

Роман

Издательство: Del Rey, 2017

448 cтр.

Как только компания Lucasﬁlm объявила, что собирается создавать новый канон «Звёздных войн» и все произведения Расширенной вселенной будут переведены в категорию «Легенды», сразу же прозвучала оговорка, что оттуда при необходимости будут черпать идеи авторы новых книг. Правда, для многих героев и сюжетов в новом каноне попросту нет места. Но один из самых популярных персонажей Расширенной вселенной, гранд-адмирал Траун, в прошлом году перебрался-таки из «Легенд» в новый канон — благодаря мультсериалу «Повстанцы».

Одновременно с анонсом того, что Траун станет главным антагонистом в третьем сезоне «Повстанцев», была представлена и новая книга о синекожем адмирале. Написать её доверили, конечно, тому самому автору, который придумал этого колоритного имперца, — Тимоти Зану. Роман «Траун» рассказывает о том этапе жизни заглавного героя, который почти не был раскрыт в Расширенной вселенной. В«Повстанцах» Траун предстаёт перед нами уже гранд-адмиралом, который возглавляет охоту на мятежников. Роман же повествует о том, как он начал службу во флоте Империи и сделал там головокружительную карьеру.

Зан не просто рассказывает о том, как Траун борется с пиратами и недалёкими коллегами по имперскому флоту, одерживает блестящие победы, демонстрирует недюжинные тактические таланты и стремительно проходит путь от младшего офицера до адмирала. Писатель впервые концентрирует внимание на личности Трауна, показывая, какие мотивы, кроме любви к порядку и стремления нейтрализовать угрозы, таящиеся в Неизведанных регионах, стоят за его поступками и службой Империи. Каждая глава открывается небольшими рассуждениями протагониста о войне, да и по ходу истории он куда более прямо, чем прежде, говорит о своих мыслях и эмоциях. Возможность лучше узнать одного из самых интересных имперцев подкупает, что ни говори.

К сожалению, увлекательного конфликта ждать не стоит — у Трауна здесь просто нет достойного противника. Его противостояние с героями Расширенной вселенной было по-настоящему захватывающим и чудом не закончилось победой гранд-адмирала. Наблюдать, как Траун почти без усилий справляется с некомпетентными офицерами и придуманными специально для романа проходными преступниками, вовсе не так интересно.

Другая проблема книги заключается в её связи с мультсериалом «Повстанцы». Во-первых, у его авторов и Зана, по сути, получились разные персонажи. В мультфильме Траун проявляет жестокость и не считается с потерями — в общем, выглядит типичным злодеем-имперцем, разве что чуть более стильным, чем коллеги. В романе же мы видим почти полную противоположность— офицера, который бережёт свои войска, пользуется безоговорочным уважением подчинённых и старается лишний раз не проливать кровь. Во-вторых, из «Повстанцев» в роман перекочевала героиня, которой посвящена изрядная часть книги, — Аринда Прайс. В мультсериале она служит губернатором планеты Лотал и привлекает Трауна к охоте на мятежников. Тут же мы видим её восхождение к вершинам власти. Взглянуть на кулуары имперской политики достаточно любопытно, но сама героиня осталось почти такой же блёклой, какой была в мультфильме.

Итог: новый канон «Звёздных войн» пока что редко радует нас примечательными книгами. На фоне весьма слабых предыдущих романов «Траун», конечно, выглядит выигрышно, но сравнения с другими работами Тимоти Зана всё же не выдерживает.