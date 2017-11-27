Тодд Макфарлейн, автор комиксов и создатель демонического супергероя Спауна, подразнил фанатов, ждущих нового фильма о его герое. Он опубликовал в твиттере одну страницу сценария будущей экранизации. Сейчас Тодд вовсю готовится к съёмкам фильма, которые должны начаться в следующем году.

SNEAK PEEK at SPAWN MOVIE script: Here is a tease of a (partial) early scene from the latest SPAWN Movie script. Will be getting you some big news soon!!@ImageComics #spawn pic.twitter.com/yZUWVhVqFa — Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) November 24, 2017

Вот что там написано:

Твич смотрит на свои файлы, машет рукой и кивает. КОНЕЦ СЦЕНЫ ИНТ. — ТИР — ДЕНЬ Дэнни и Твич в соседних кабинках стреляют по невидимым для нас мишеням. Дэни заканчивает первым и смотрит, как Твич сосредоточен на стрельбе. Твич тоже заканчивает. ДЭННИ Знаешь, ты заставил всех нас выглядеть отстойно, когда пришёл сюда. Бумажный силуэт мишени, по которой стрелял Твич, выезжает вперёд. Дэнни снимает её. Все дыры от пуль — в центре, возле сердца. ИНТ. — РАЗДЕВАЛКА ТВИЧ Как думаешь, что случится, если Риггинс решит, что ему не нужен Диллон? Вдруг он подумает, что может лучше управлять торговлей оружием? ДЭННИ Воу-воу, погоди. У нас пока даже нет ещё подтверждения, что эти двое хоть о чём-то договорились.

Поклонники комикса сразу узнают детектива Твитча, одного из ключевых персонажей серии. А вот кто такой Дэнни — не совсем понятно. По всей видимости, это напарник или союзник детектива, и не исключено, что он просто переименованный Сэм Бёрк. Бёрк фигурировал в оригинальных комиксах как помощник Твитча. Про Риггинса и Дилона нельзя сказать ничего конкретного. Видимо, это «плохие парни» фильма.

Напомним, Тодд Макферлейн анонсировал новую экранизацию «Спауна» этим летом на фестивале Comic-Con. Он подписал контракт со студией Blumhouse Productions, которая специализируется на недорогих хоррорах и триллерах. В портфолио компании такие проекты как «Астрал», «Паранормальное явление», «Прочь», «Сплит» и многие другие.

По словам Макферлейна, зрителей ждёт мрачный фильм в жанре хоррор с полноценным рейтингом R. Всего на производство фильма уйдёт от 10 до 12 миллионов долларов. Автор обещает, что при создании фильма он будет отдавать предпочтение практическим эффектам, а не компьютерной графике.

Любопытно, что на экранизацию 20-летней давности создатели потратили 40 миллионов долларов.

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