Тодд Макфарлейн, автор комиксов и создатель демонического супергероя Спауна, подразнил фанатов, ждущих нового фильма о его герое. Он опубликовал в твиттере одну страницу сценария будущей экранизации. Сейчас Тодд вовсю готовится к съёмкам фильма, которые должны начаться в следующем году.

SNEAK PEEK at SPAWN MOVIE script:

Here is a tease of a (partial) early scene from the latest SPAWN Movie script. Will be getting you some big news soon!!@ImageComics #spawn pic.twitter.com/yZUWVhVqFa

— Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) November 24, 2017