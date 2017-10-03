Студия Нила Бломкампа OATS займётся производством короткометражек по ролику ADAM, выпущенному компанией Unity в 2016 году. ADAM был снят на игровом движке в режиме реального времени для того, чтобы показать потенциал Unity в возможности создания CGI-графики.
Новые ролики Бломкампа будут сделаны по этой же технологии, но уже с использованием свежей версии движка Unity 2017. Планируется всего два проекта ADAM: The Mirror и ADAM: The Prophet.
Первый покажут уже совсем скоро — на мероприятии Unite Austin 2017, которое проходит с 3 по 5 октября. Дата релиза второй короткометражки неизвестна, однако сообщается, что фильм ADAM: The Prophet должен выйти до конца 2017 года. Оба ролика будут доступны на официальном YouTube-канале студии.
Этим летом студия OATS выпустила серию фантастических роликов в Steam под руководством Нила Бломкампа.
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