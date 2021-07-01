Ноа Хоули раскрыл детали сериала «Чужой»

Шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули в интервью Vanity Fair поделился некоторыми подробностями о сериале «Чужой», над которым он сейчас работает совместно с Ридли Скоттом.
По словам сценариста, в фильмах ксеноморф всегда оказывается запертыми в тесных местах вроде космического корабля, поэтому он решил постараться ответить на вопрос: «Что будет, если вы не сможете его удержать?».
Также Хоули хочет поднять тему классового неравенства и показать, что может произойти, если человечество от него не избавится.
Что касается производства, то Ноа уже написал несколько сценариев. Также он отметил, что с проектом с таким большим количеством визуальных эффектов нужно много все подготовить.
Съемки запланированы на следующую весну.
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