Ноа Хоули раскрыл детали сериала «Чужой»

Шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули в интервью Vanity Fair поделился некоторыми подробностями о сериале «Чужой», над которым он сейчас работает совместно с Ридли Скоттом.

По словам сценариста, в фильмах ксеноморф всегда оказывается запертыми в тесных местах вроде космического корабля, поэтому он решил постараться ответить на вопрос: «Что будет, если вы не сможете его удержать?».

Также Хоули хочет поднять тему классового неравенства и показать, что может произойти, если человечество от него не избавится.

Что касается производства, то Ноа уже написал несколько сценариев. Также он отметил, что с проектом с таким большим количеством визуальных эффектов нужно много все подготовить.

Съемки запланированы на следующую весну.