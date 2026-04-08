Ноа Хоули взялся за ремейк «гиперссылочного» фильма ужасов «Оцепеневшие от страха»

Aterrados, который в России выходил как «Оцепеневшие от страха». Этим проектом займётся Ноа Хоули, знаменитый телепродюсер, создатель сериалов «Легион» и «Чужой: Земля». Студия Warner Bros. нашла режиссёра и продюсера, который снимет для неё ремейк аргентинского фильма ужасов 2018 года

«Оцепеневшие от страха» рассказывают о команде исследователей сверхъестественныъ явлений. Они отправляются в маленький городок расследовать целую серию мистических событий: загадочные убийства, появление монстра и воскресение покойника. Оригинал отличался множеством параллельных и переплетающихся сюжетных линий — его даже называли «гиперссылочным хоррором». Фильм имел успех у критиков — 83% одобрения на «Томатах».

Первоначально ремейк собирался продюсировать Гильермо Дель Торо, а в режиссёрском кресле должен был остаться автор оригинала Демиан Рунья. Теперь же Хоули сам и спродюсирует, и поставит фильм. Однако студия обещает, что и Рунья будет задействован в создании ремейка.

Читайте также «Чужой: Земля»: из чего состоит сериал о трансгуманизме и Питере Пэне и о чём говорят песни Денис Старостин 24.09.2025 9234 Мальчик, инопланетянина нам принеси — мы домой летим!

