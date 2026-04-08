Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Экранизации Толкина, забытые и неснятые
Ноа Хоули взялся за ремейк «гиперссылочного» фильма ужасов «Оцепеневшие от страха»

Кот-император
8 апреля 10:42
117
1 минута на чтение
Студия Warner Bros. нашла режиссёра и продюсера, который снимет для неё ремейк аргентинского фильма ужасов 2018 года Aterrados, который в России выходил как «Оцепеневшие от страха». Этим проектом займётся Ноа Хоули, знаменитый телепродюсер, создатель сериалов «Легион» и «Чужой: Земля».
«Оцепеневшие от страха» рассказывают о команде исследователей сверхъестественныъ явлений. Они отправляются в маленький городок расследовать целую серию мистических событий: загадочные убийства, появление монстра и воскресение покойника. Оригинал отличался множеством параллельных и переплетающихся сюжетных линий — его даже называли «гиперссылочным хоррором». Фильм имел успех у критиков — 83% одобрения на «Томатах».
Первоначально ремейк собирался продюсировать Гильермо Дель Торо, а в режиссёрском кресле должен был остаться автор оригинала Демиан Рунья. Теперь же Хоули сам и спродюсирует, и поставит фильм. Однако студия обещает, что и Рунья будет задействован в создании ремейка.

Денис Старостин

24.09.2025

9234

Мальчик, инопланетянина нам принеси — мы домой летим!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

