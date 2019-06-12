Издание IGN опубликовало ролик с почти 20 минутами геймплея грядущей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. И хотя игра пока что находится на стадии пре-альфы, по ролику уже можно более-менее сложить впечатление о проекте.

Главный герой — на показанном этапе всё ещё принадлежащий к каитиффам (слабокровным) — получает задание отыскать представителя клана Носферату. По пути игрок исследует город, сталкивается с несколькими NPC и ввязывается в пару драк. Нам показывают применение дисциплины «Затуманивание» (Nebulation), которая позволяет призывать на помощь облако тумана, чтобы отвлекать врагов.

Ранее короткий геймплейный ролик показали на конференции PC Gaming Show.

Игра выйдет на PC (Steam, GOG и Epic Games Store), PS4, Xbox One в первом квартале 2020 года. Уже можно оформить предзаказ.