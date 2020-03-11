Издание Wired опубликовало ролик, в котором Норман Ридус отвечает на самые популярные запросы в Google, связанные с его именем. Например, актер рассказал, каким образом он познакомился с Хидео Кодзимой и присоединился к команде Death Stranding.

Я сыграл в видеоигре, потому что Гильермо дель Торо позвонил мне и сказал: «Парень по имени Хидео Кодзима наберет тебя — тебе нужно сказать ему „да“». Я спросил, кто это такой. А он мне: «Это неважно, просто соглашайся».

Норман отметил, что впервые встретился с японским разработчиком на Comic-Con в Сан-Диего, когда тот еще трудился над Silent Hill от Konami. По его словам, после того, как геймдиректор показал наработки, ему снесло башню.

Мы подружились. Потом стали работать вместе. И сделали Death Stranding, которая стала настоящим хитом. А сейчас мы обсуждаем другие проекты.

Актер не уточнил, о каким именно проектах идет речь. Скорее всего, он имеет в виду новую игру, над которой уже работает Хидео Кодзима. О ней ничего официально не известно, однако ходят слухи, что это Silent Hill.