В Москве состоится премьера новой версии мюзикла «Последнее испытание». Этой постановке по мотивам фэнтезийного цикла «Сага о Копье» уже несколько лет, но сейчас её создатели подготовили для поклонников множество сюрпизов. Даже если вы уже видели выступление, обязательно сходите на премьеру новой постановки — по словам режиссёра Руслана Герасименко, они переписали либретто, позвали новых актёров, сочинили другие песни, пошили новые костюмы и соорудили новые декорации.
На новую версию «Последнего испытания» (авторы назвали её «Перезагрузкой») собирали деньги на краудфандинговой платформе «Планета». За два месяца спонсоры пожертвовали создателям мюзикла три миллиона рублей — это один из самых успешных проектов по сбору средств на площадке.
Концерты будут давать три дня: 18, 19 и 20 мая в театре «Русская песня» (Москва, Олимпийский проспект, д. 14), начало в 19.00. Билеты можно приобрести тут.
А в новом номере нашего журнала вы можете прочитать об истории «Последнего испытания» — о том, как фанатская постановка превратилась в главный российский фэнтези-мюзикл.
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