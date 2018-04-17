1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Тим Скоренко
«Не играйте с тахионами«
6
Какие бывают путешествия во времени
Путешествие во времени — одна из самых популярных тем в научной фантастике. Мы читаем и смотрим такие произведения не ради того, чтобы взглянуть на другие эпохи, а ради путаницы, которая неизбежно возникает при попытках нарушить ход времени. Какие же фокусы со временем лежат в основе всех хроноопер и какие сюжеты можно собрать из этих кирпичиков?
14
Книжный ряд
Издательские новинки: наступление хоррора, королевские битвы и магический Стивенсон.
16
Контакт
Юсуп Бахшиев
Сценарист и продюсер Юсуп Бахшиев не так давно отметился и как писатель, став соавтором Андрея Лазарчука по фэнтезийной трилогии «Забытые царства». Причём эта трилогия — литературная основа мультимедийного проекта, о котором мы и поговорили.
18
Книги номера
Андрей Лазарчук, Юсуп Бахшиев
«Стальная метель» • Терри Пратчетт
«Изумительный Морис и его учёные грызуны» • Ричард Морган
«Чёрный человек» • Уолтер Тевис
«Человек, упавший на Землю» • Тим Пауэрс
«Три дня до небытия» • Кэтрин М. Валенте
«Бессмертный» и другие книги.
30
Контакт
Кевин Хирн
Американский писатель Кевин Хирн завоевал известность благодаря фэнтезийному циклу «Хроники Железного друида». В апреле в США появилась финальная часть цикла, а месяцем ранее «Железный друид» добрался и до России. Мы связались с Хирном и поговорили о Железном друиде, эпическом фэнтези, пародиях, секретах писательского мастерства… И, конечно же, об ирландском виски!
33
Что почитать?
Космическая опера или приключенческое фэнтези? А может быть, тёмное фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
34
На злобу дня
Беседа Г. Л. Олди с читателями
Мы уже не в первый раз предоставляем слово знаменитому фантасту Генри Лайону Олди. На сей раз перед вами фрагменты беседы Олди с читателями, которая состоялась на прошлогоднем «Росконе». Олди говорили много, живо и на самые разные темы. Присутствующим было интересно. Надеемся, интересно будет и вам.
40
Комиксы
Удивительный Человек-паук. Мировой уровень. Том 1 • Питер Паркер: Поразительный Человек-паук. Том 1. Навстречу сумеркам • Из ада • One-Punch Man. Книги 1–2 • Фиби и единорог. Том 1
46
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Хотя в литературе научная фантастика не уступает фэнтези, веб-комиксов про первый контакт и бравых космических контрабандистов гораздо меньше, чем историй про эльфов или девочек-волшебниц. Но всё-таки есть авторы, которые не боятся звёздной бездны и тропинок далёких планет. В этом выпуске — только отборные космические приключения.
48
Видеодром
Главные кинопремьеры мая и мнение о том, что великого в фильме «Космическая одиссея 2001 года».
50
Киношедевры
Наследие «Космической одиссеи 2001 года»
Одному из величайших фильмов о космосе исполнилось 50 лет. За эти годы картина не устарела ни на йоту и продолжает влиять на умы. Кого-то она заставила поверить в светлое будущее, кого-то — испугаться компьютеров, а кого-то даже превратила в параноика.
56
Контакт
Бен Моррис и Стивен Эплин
Мастера, создававшие спецэффекты для VIII эпизода «Звёздных войн», рассказывают нам о своей работе.
59
Контакт
Дональд Гловер
Мы побеседовали с актёром, сценаристом, музыкантом и исполнителем роли Лэндо Калриссиана в новом фильме о Хане Соло.
60
После финальных титров
Первому игроку приготовиться • Аннигиляция • Тихоокеанский рубеж 2 • Tomb Raider: Лара Крофт • Я сражаюсь с великанами • Бэтмен: Готэм в газовом свете
68
Финал сезона
Одарённые (1 сезон) • Джессика Джонс (2 сезон)
70
Сериал
Что нового «Дискавери» привнёс во вселенную «Звёздного пути»
Новый сериал по «Звёздному пути» смело ступает туда, куда эту вселенную ещё не заносило. И не всегда это удачный выбор.
74
Игровой клуб
Порой между анонсом и выходом игры проходит неприлично много времени. И хотя одни проекты устаревают ещё до появления на свет, другие полностью оправдывают долгое ожидание и радуют сочетанием выверенного годами геймплея и современной графики.
Рецензии
: «Ni no Kuni II: Возрождение короля», Bayonetta / Bayonetta 2, Monster Hunter: World
80
Врата миров
«Мстители: Война Бесконечности» — эпохальное событие для киновселенной Marvel. Разумеется, фанаты со всего мира давно строят теории о том, что припасли для нас создатели фильма. Многие из теорий касаются Камней Бесконечности — магических артефактов, за которыми охотится титан Танос. Проследим путь Камней из прошлых фильмов и попытаемся выяснить, где же спрятан последний из них.
82
Портрет героя
Самые безумные поступки Дэдпула в комиксах
Дэдпул убил Русалочку, Дракулу, Дон Кихота, самого себя и всю Вселенную. Несколько раз. И это только часть безумств, которые он творил на страницах комиксов!
84
Музыка
Мюзикл «Последнее испытание»
То, что начиналось как фанатская постановка по циклу «Сага о копье», превратилось в один из самых известных фэнтези-мюзиклов России. Рассказываем об истории, смысле и разных версиях «Последнего испытания».
86
Косплей
Косплей-дуэт Adelhaid и Faeryx
На счету этих девушек свыше полусотни образов: от андроидов из видеоигры NieR: Automata до главных героев фильма «Лабиринт». Мы поговорили о том, что общего между косплеем и ролевыми играми, узнали, как прошли парады в Японии и конкурс в Нидерландах, а также выяснили, каково это — быть Дэвидом Боуи.
94
Машина времени
Учёные прошлого полагали, что человеческий мозг устроен довольно просто — как набор специфических клеток, управляющих телом. Однако чем дольше исследователи изучают мозг, тем больше убеждаются: его возможности значительно шире и загадочнее.
96
Назад в будущее
Компьютеры будущего
Перспективы компьютеров обычно связывают с зарождением искусственного разума. Однако многие учёные скептически смотрят на то, что он появится на существующей элементной базе. Вероятно, для того чтобы «поумнеть», придётся измениться и самим компьютерам. Какими они станут?
102
Вперёд в прошлое
Придворная служба в Средние века
Средневековый королевский двор — это праздные, роскошно одетые дамы и кавалеры, едва успевающие с бала на пир, а из-за стола на охоту, но всё-таки выкраивающие время для интриг, адюльтеров, поединков и подливания яда друг другу в бокалы. Много ли правды в таких представлениях?
106
Рассказ
Александр Золотько
«Смысл жизни»
Ироничный и злой рассказ об отношениях между народами. И о том, чем пахнет золото.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Дорога равенства»
Спецматериалы
- Выпуски «Мир фантастики Live» #15-17
- Видеоинтервью с Дэвидом Брином
- «Звёздные войны» с точки зрения науки
Видеоигры
Материалы YouTube-канала «Игромания»:
- Эволюция Final Fantasy 15
- Ni no Kuni 2 (обзор)
- Surviving Mars (обзор)
Видеообзоры кино
- Tomb Raider. Лара Крофт
- Тихоокеанский рубеж 2
- Первому игроку приготовиться
Настольные игры
Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:
Аудиокнига
Алексей Пехов — Особый почтовый
Музыка
Infinite Worlds Vol.3 No Beat
Трейлеры новинок кино, отрывки из книг и другие материалы
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