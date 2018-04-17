Майский номер «Мира фантастики» отправляется в путешествие во времени. В прошлое — посмотреть, как жилось при королевском дворе. В будущее — поглядеть, что там творится с фантастикой, квантовыми компьютерами и космосом. И в настоящее — или в то, что от него осталось после всех этих парадоксов!

В номере

  • Все способы путешествий во времени: что предлагают фантасты, что — физики и чем это нам грозит.
  • Жизнь при дворе средневекового короля: как жилось вельможам и что входило в их обязанности.
  • Компьютеры будущего: как скоро квантовые вычисления и троичная система заставят нас обновить «железо».
  • «Фантастика распадается»: Генри Лайон Олди о настоящем и будущем жанра. Или уже двух?
  • 50 лет «Космической одиссее 2001 года»: вспоминаем, что сделало фильм классикой.
  • Безумства Дэдпула: он служил суперзлодеям, накормил собой ангела, убил классическую литературу и уничтожил вселенную. Дважды.
  • Вернулся ли Star Trek? Подводим итоги первого сезона сериала «Дискавери».

А также:

Интервью с писателем Кевином Хирном и продюсером Юсупом Бахшиевым, актёром Дональдом Гловером и создателями спецэффектов к «Звёздным войнам» • рецензии на фильмы «Первому игроку приготовиться», «Аннигиляция», «Тихоокеанский рубеж 2» и другие • новые сезоны сериалов «Джессика Джонс» и «Одарённые» • книги Терри Пратчетта, Андрея Лазарчука, Ричарда Моргана и других • комиксы «Из ада», One-Punch man и «Человек-паук» • мюзикл «Последнее испытание» • косплей Adelhaid & Faeryx • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Adelhaid & Faeryx cosplay / Ева Давыдова

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В продаже с 24 апреля.
Следующий номер выйдет 22 мая.

Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 176 (Апрель 2018)

Мир фантастики №176 (Апрель 2018)

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