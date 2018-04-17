Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

14

16

18

30

33

34

40

46

Видеодром

48

50

56

59

60

68

70

Игровой клуб

74

Врата миров

80

82

84

86

Машина времени

94

96

102

Зона развлечений

106

112

Диск

Спецматериалы

Выпуски «Мир фантастики Live» #15-17

Видеоинтервью с Дэвидом Брином

«Звёздные войны» с точки зрения науки

Видеоигры

«Не играйте с тахионами«Путешествие во времени — одна из самых популярных тем в научной фантастике. Мы читаем и смотрим такие произведения не ради того, чтобы взглянуть на другие эпохи, а ради путаницы, которая неизбежно возникает при попытках нарушить ход времени. Какие же фокусы со временем лежат в основе всех хроноопер и какие сюжеты можно собрать из этих кирпичиков?Издательские новинки: наступление хоррора, королевские битвы и магический Стивенсон.Сценарист и продюсер Юсуп Бахшиев не так давно отметился и как писатель, став соавтором Андрея Лазарчука по фэнтезийной трилогии «Забытые царства». Причём эта трилогия — литературная основа мультимедийного проекта, о котором мы и поговорили.«Стальная метель» •«Изумительный Морис и его учёные грызуны» •«Чёрный человек» •«Человек, упавший на Землю» •«Три дня до небытия» •«Бессмертный» и другие книги.Американский писатель Кевин Хирн завоевал известность благодаря фэнтезийному циклу «Хроники Железного друида». В апреле в США появилась финальная часть цикла, а месяцем ранее «Железный друид» добрался и до России. Мы связались с Хирном и поговорили о Железном друиде, эпическом фэнтези, пародиях, секретах писательского мастерства… И, конечно же, об ирландском виски!Космическая опера или приключенческое фэнтези? А может быть, тёмное фэнтези? Советуем книги на любой вкус.Мы уже не в первый раз предоставляем слово знаменитому фантасту Генри Лайону Олди. На сей раз перед вами фрагменты беседы Олди с читателями, которая состоялась на прошлогоднем «Росконе». Олди говорили много, живо и на самые разные темы. Присутствующим было интересно. Надеемся, интересно будет и вам.Удивительный Человек-паук. Мировой уровень. Том 1 • Питер Паркер: Поразительный Человек-паук. Том 1. Навстречу сумеркам • Из ада • One-Punch Man. Книги 1–2 • Фиби и единорог. Том 1Хотя в литературе научная фантастика не уступает фэнтези, веб-комиксов про первый контакт и бравых космических контрабандистов гораздо меньше, чем историй про эльфов или девочек-волшебниц. Но всё-таки есть авторы, которые не боятся звёздной бездны и тропинок далёких планет. В этом выпуске — только отборные космические приключения.Главные кинопремьеры мая и мнение о том, что великого в фильме «Космическая одиссея 2001 года».Одному из величайших фильмов о космосе исполнилось 50 лет. За эти годы картина не устарела ни на йоту и продолжает влиять на умы. Кого-то она заставила поверить в светлое будущее, кого-то — испугаться компьютеров, а кого-то даже превратила в параноика.Мастера, создававшие спецэффекты для VIII эпизода «Звёздных войн», рассказывают нам о своей работе.Мы побеседовали с актёром, сценаристом, музыкантом и исполнителем роли Лэндо Калриссиана в новом фильме о Хане Соло.Первому игроку приготовиться • Аннигиляция • Тихоокеанский рубеж 2 • Tomb Raider: Лара Крофт • Я сражаюсь с великанами • Бэтмен: Готэм в газовом светеОдарённые (1 сезон) • Джессика Джонс (2 сезон)Новый сериал по «Звёздному пути» смело ступает туда, куда эту вселенную ещё не заносило. И не всегда это удачный выбор.Порой между анонсом и выходом игры проходит неприлично много времени. И хотя одни проекты устаревают ещё до появления на свет, другие полностью оправдывают долгое ожидание и радуют сочетанием выверенного годами геймплея и современной графики.: «Ni no Kuni II: Возрождение короля», Bayonetta / Bayonetta 2, Monster Hunter: World«Мстители: Война Бесконечности» — эпохальное событие для киновселенной Marvel. Разумеется, фанаты со всего мира давно строят теории о том, что припасли для нас создатели фильма. Многие из теорий касаются Камней Бесконечности — магических артефактов, за которыми охотится титан Танос. Проследим путь Камней из прошлых фильмов и попытаемся выяснить, где же спрятан последний из них.Дэдпул убил Русалочку, Дракулу, Дон Кихота, самого себя и всю Вселенную. Несколько раз. И это только часть безумств, которые он творил на страницах комиксов!То, что начиналось как фанатская постановка по циклу «Сага о копье», превратилось в один из самых известных фэнтези-мюзиклов России. Рассказываем об истории, смысле и разных версиях «Последнего испытания».На счету этих девушек свыше полусотни образов: от андроидов из видеоигры NieR: Automata до главных героев фильма «Лабиринт». Мы поговорили о том, что общего между косплеем и ролевыми играми, узнали, как прошли парады в Японии и конкурс в Нидерландах, а также выяснили, каково это — быть Дэвидом Боуи.Учёные прошлого полагали, что человеческий мозг устроен довольно просто — как набор специфических клеток, управляющих телом. Однако чем дольше исследователи изучают мозг, тем больше убеждаются: его возможности значительно шире и загадочнее.Перспективы компьютеров обычно связывают с зарождением искусственного разума. Однако многие учёные скептически смотрят на то, что он появится на существующей элементной базе. Вероятно, для того чтобы «поумнеть», придётся измениться и самим компьютерам. Какими они станут?Средневековый королевский двор — это праздные, роскошно одетые дамы и кавалеры, едва успевающие с бала на пир, а из-за стола на охоту, но всё-таки выкраивающие время для интриг, адюльтеров, поединков и подливания яда друг другу в бокалы. Много ли правды в таких представлениях?«Смысл жизни»Ироничный и злой рассказ об отношениях между народами. И о том, чем пахнет золото.«Дорога равенства»

Материалы YouTube-канала «Игромания»:

Эволюция Final Fantasy 15

Ni no Kuni 2 (обзор)

Surviving Mars (обзор)

Видеообзоры кино

Tomb Raider. Лара Крофт

Тихоокеанский рубеж 2

Первому игроку приготовиться

Настольные игры

Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:

Древний ужас

Реликвиум

Аудиокнига

Алексей Пехов — Особый почтовый

Музыка

Infinite Worlds Vol.3 No Beat

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