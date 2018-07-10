Disney сообщает, что «Индиана Джонс 5» выйдет не 10 июля 2020 года, как планировалось, а на год позже — 9 июля 2021-го. Изначально же премьера фильма должна была состояться ещё в середине лета 2019 года.

Режиссёром нового фильма о приключениях знаменитого археолога станет Стивен Спилберг, а главную роль в фильме, как и прежде, исполнит Харрисон Форд.

Кроме того, компания объявила дату выхода двух других картин: премьера «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном состоится 11 октября 2019 года, а второй части «Малефисенты» с Анджелиной Джоли — 29 мая 2020-го.