Новый Северус Снейп не смотрел «Гарри Поттера», но читал книги

Дмитрий Кинский
23 марта 14:07
365
1 минута на чтение
Паапа Эссьеду в одном из интервью рассказал, что после утверждения на роль Северуса Снейпа в грядущем сериале по «Гарри Поттеру» от HBO столкнулся с расистскими угрозами убийством.
Однако такие комментарии лишь подпитывают актера и добавляют мотивации сделать персонажа, которого восемь фильмов играл Алан Рикман, «своим собственным».
Звезда «Я могу уничтожить тебя» не смотрел экранизации, но зато читал оригинальные книги в детстве — они ему очень нравятся.
Я представлял себя в Хогвартсе на метле. Мысль о том, что такой ребенок, как я, может оказаться в этом мире, мотивирует меня не бояться, когда кто-то желает, чтобы я умер.
«Гарри Поттер» от HBO должен выйти в 2027 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

