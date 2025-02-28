Новый трейлер аниме «Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа»

«Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ.





Сюжет развернется в 2052 году, а в центре внимания окажется лауреат Нобелевской премии, который создал лекарство от всех болезней, но с побочным эффектом — все пациенты умирают спустя три года. Спасти мир предстоит оперативной группе из пяти агентов.







В разработке аниме также участвовал постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски, который помог в создании экшен-сцен.





В первом сезоне «Лазаря» будет 13 эпизодов, которые начнут выходить с 5 апреля.



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