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Новости

Новый трейлер аниме «Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа»

Андрей Квасков
28 февраля 13:43
117
1 минута на чтение
Adult Swim представил полноценный трейлер аниме «Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ.

Сюжет развернется в 2052 году, а в центре внимания окажется лауреат Нобелевской премии, который создал лекарство от всех болезней, но с побочным эффектом — все пациенты умирают спустя три года. Спасти мир предстоит оперативной группе из пяти агентов.

В разработке аниме также участвовал постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски, который помог в создании экшен-сцен.

В первом сезоне «Лазаря» будет 13 эпизодов, которые начнут выходить с 5 апреля.
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