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Новый трейлер хоррора про извращенного Питера Пэна

Андрей Квасков
12 декабря 17:21
348
1 минута на чтение
Издание IGN опубликовало трейлер хоррора «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» от создателей «Винни-Пух: Кровь и мёд».

История посвящена поискам Венди Дарлинг своего брата, которого похитил серийный убийца Питер Пэн. В сюжете также будет фигурировать Динь-Динь, но в этой версии она подсела на магическую «пыльцу».

По словам режиссера Скотта Джеффри, Питер Пэн будет порочнее и мрачнее Винни-Пуха — «он извращенный, жестокий и хитрый».

Премьера ожидается 13 января 2025 года, а до России фильм доберется 27 марта. В разработке также находятся хорроры о Моряке Попае и Пиноккио.
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