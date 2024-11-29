Новый трейлер хоррора про извращенного Питера Пэна

«Винни-Пух: Кровь и мёд»

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История посвящена поискам Венди Дарлинг своего брата, которого похитил серийный убийца Питер Пэн. В сюжете также будет фигурировать Динь-Динь, но в этой версии она подсела на магическую «пыльцу».







По словам режиссера Скотта Джеффри, Питер Пэн будет порочнее и мрачнее Винни-Пуха — «он извращенный, жестокий и хитрый».







Премьера ожидается 13 января 2025 года, а до России фильм доберется 27 марта. В разработке также находятся хорроры о Моряке Попае и Пиноккио.

Издание IGN опубликовало трейлер хоррора «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» от создателей