Новый «Хищник» будет напоминать «Выжившего»

Продюсеры Джон Дэвис и Джон Фокс в одном из интервью поделились подробностями о новом «Хищнике», который будет называться «Череп».
Так, картина расскажет о первом появлении Хищника на Земле, а в центре сюжета будет девушка, которая должна будет проявить всю изобретательность, чтобы справиться с пришельцем.
На самом деле фильм больше похож на «Выжившего», чем на любую другую часть из серии «Хищник». Вы поймете, о чем мы говорим, когда увидите его. Вы можете попробовать представить… Но пока что рано.
Напомним, постановкой ленты занимается Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»), а сценарий написал Патрик Эйсон.
Новый «Хищник» должен выйти в 2022 году — его съемки почти завершены.
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