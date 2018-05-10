Студия Fox опубликовала первый трейлер нового фильма серии «Хищник». Этот фантастический боевик снял Шейн Блэк — режиссёр «Железного человека 3», а также исполнитель одной из ролей в изначальном «Хищнике» со Шварценеггером. Новый фильм будет прямым продолжением первого.

Трейлер показывает параллельный монтаж: мальчик, играющий с фрагментом доспеха Хищника и игрушечным кораблём, и крушение реального корабля инопланетных охотников. На корабль натыкается группа людей, называющих себя ассасинами (убийцами), и далее нам показывают допрос одного из переживших этот контакт «ассасинов», у которого пытаются выведать информацию о пришельцах.

По трейлеру видно, что Блэк пытается сочетать юмор, типичный для его фильмов, с атмосферой ностальгии и духом оригинального фильма. Насколько у него это получится — увидим 14 сентября этого года.

Что известно о сюжете Сюжет нового «Хищника» уже известен Кирилл Размыслович рассказывает о сценарии Шейна Блэка, по которому снимается новый фильм. Осторожно, спойлеры!

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