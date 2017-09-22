Новый «Терминатор» Джеймса Кэмерона всё больше обрастает подробностями. Теперь о фильме высказался Арнольд Шварценеггер. По его словам, в новой части франшизы сюжет «Генезиса» просто проигнорируют. Об этом сообщает издание ScreenRant.
Актёр также подтвердил, что Линда Хэмилтон действительно вернётся к роли Сары Коннор. Актриса уже начала приводить себя в форму. Увы, Роберт Патрик, сыгравший «жидкого» Терминатора из «Судного дня», к фильму присоединиться не смог. Шварценеггер также добавил, что съёмки картины начнутся уже в марте 2018 года.
Не исключено, что «Терминатор 6»также проигнорирует сюжет третьей и четвёртой части. Поклонники надеются, что с таким актёрским составом Джеймс Кэмерон сможет воссоздать «настоящую» третью часть «Терминатора». Вот как режиссёр описывает концепцию фильма:
Я имею ввиду, что теперь нас окружает множество вещей, которые считались научной фантастикой во времена «Терминатора». Вы знаете, эти дроны-хищники… и до современных обсуждений в области этики типа «может ли робот обладать волей для убийства». Это всё происходит вокруг нас. Так что «да, вполне возможно, что в фильме найдётся место, где мы поднимем эти темы».
Джеймс Кэмерон
С одной стороны, события «Генезиса» действительно хочется забыть как страшный сон. Да и концепция путешествий во времени позволяет сценаристам буквально «стереть» ненужную историю. С другой стороны, почти такие же заявления делали режиссёры и актёры в рамках промо-кампании самого «Генезиса», мол, фильм откажется от 3 и 4 части и вернётся к истокам. Результат мы видели сами.
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