Новый тизер и название третьего сериала во вселенной «Ходячие мертвецы»

Феминизм, фантастика и сильные героини XXI век — время моды на сильных героинь. Вспоминаем, как женщины в фантастике пришли к этому равноправию, и рассуждаем, в чём эта мода хороша, а в чём нет.

Почему мы никогда не забудем «Футураму» Эй, мешки с мясом! «Футураме» исполнилось 20 лет! Вспоминаем любимый мультсериал: как он появился, что предсказал и какие мемы нам подарил. Включая сну-сну. С блэкджеком и шлюхами!

«Люди Икс»: всё о фильмах серии Вспоминаем все фильмы серии — какими они были, какими могли быть и как их создавали.

«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма Что не вошло в фильм — от знаменитой оргии до происхождения Оно, а что сохранилось в виде отсылок для знатоков.