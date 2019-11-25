Новый тизер и название третьего сериала во вселенной «Ходячие мертвецы»

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Канал AMC опубликовал очередной тизер своего третьего сериала во вселенной «Ходячие мертвецы», который наконец-то раскрыл подзаголовок шоу — World Beyond.

Новый сериал сконцентрируется на персонажах-подростках — первом поколении, которое выросло в зомбиапокалипсисе. С десяток лет они прожили в хорошо охраняемом лагере, а теперь им предстоит бороться с мертвецами во внешнем мире.

Премьера состоится где-то весной 2020-го.

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Тем временем самих «Ходячих» продлили на 11 сезон — в шоу вернётся Мэгги в исполнении Лорен Коэн.

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