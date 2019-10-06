Первый трейлер третьего сериала по «Ходячим мертвецам» — с героями-подростками

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Канал AMC показал первый трейлер уже третьего сериала во вселенной «Ходячие мертвецы» — пока что у него нет названия. В этот раз историю зомбиапокалипсиса нам расскажут с точки зрения выживших подростков, которые с десяток лет прожили в хорошо охраняемом лагере, а теперь выживают во внешнем мире.

Шоу стартует ориентировочно весной 2020 года.

Между тем канал продлил оригинальных «Ходячих мертвецов» на 11 сезон — за день до выхода первого эпизода 10 сезона. В шоу вернётся Мэгги в исполнении Лорен Коэн. Актриса покидала сериал ради проекта «Виски Кавалер», но его закрыли после первого сезона.

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