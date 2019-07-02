1 июля автор комиксов «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман опубликовал у себя в твиттере пост, в котором предупредил о важном сюжетном повороте. Сценарист порекомендовал быть осторожнее в сети, чтобы не наткнуться на спойлеры — ведь речь идёт о «большом» выпуске.

Details about this issue will more than likely start to leak today. If you’d prefer to not be spoiled, I would recommend being very careful online until the issue is released Wednesday. It’s a big issue in more ways than one. #understatementoftheyear pic.twitter.com/xSAr3EjR75 — Robert Kirkman (@RobertKirkman) July 1, 2019

Авторы портала The Bleeding Cool решили выяснить, что имеет в виду сценарист. Они узнали, что читателей ждёт сюжетный поворот даже более значимый, чем в 192-м номере!

Дальше идут спойлеры — после обложек 194 и 195 выпусков

Итак, раз вы долистали… По данным Bleeding Cool, нет никаких 194 и 195 номеров. И не будет. Главный твист в том, что 193 номер завершит сюжет комикса «Ходячих мертвецов» — потому автору и понадобился расширенный формат.

В прошлом выпуск Киркман убил главного героя — Рика Граймса, который всё это время двигал основной сюжет. С Рика началась история «Ходячих мертвецов» и, похоже, его смерть стала предвестником финала. Сценарист предупреждал, что Граймс не доживёт до финала — впрочем, в этом есть немного лукавства.

Подобный приём автор применял и раньше — так, например, без каких-либо предварительных анонсов в продажу поступил первый выпуск его нового комикса DIEDIEDIE.

Кроме того, в сети появилась фотография из якобы последнего выпуска, где Киркман рассказывает, насколько ему тяжело прощаться с серией комиксов. Ему кажется, что он смог достойно завершить сюжет.

Я тоже расстроен. Я буду скучать по комиксу так же, как и ты, если не больше. Тот факт, что я должен всё закончить и двигаться дальше, разбивает мне сердце. Но я слишком люблю этот мир, чтобы его растягивать, поэтому ему не стоит существовать больше, чем мне нужно. Надеюсь, ты поймёшь. Я надеюсь, дорогой читатель, ты знаешь, как я ценю подарок, который ты мне вручил. Я завершил историю именно так, как я хотел, за 193 выпуска, закончил на своих условиях, без вмешательства по пути… с любой стороны. Это редкая ныне возможность, и она не может существовать без той преданной поддержки, которую получила от вас, читатели. Огромное вам спасибо.

193-й выпуск «Ходячих мертвецов» поступит в продажу 3 июля. В нём будет 71 страница.