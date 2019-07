1 июля автор комиксов «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман опубликовал у себя в твиттере пост, в котором предупредил о важном сюжетном повороте. Сценарист порекомендовал быть осторожнее в сети, чтобы не наткнуться на спойлеры — ведь речь идёт о «большом» выпуске.

Details about this issue will more than likely start to leak today. If you’d prefer to not be spoiled, I would recommend being very careful online until the issue is released Wednesday. It’s a big issue in more ways than one. #understatementoftheyear pic.twitter.com/xSAr3EjR75

— Robert Kirkman (@RobertKirkman) July 1, 2019