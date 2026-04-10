О чём новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» и когда выйдет

Новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» выйдет 23 апреля 2026 года. Об этом сообщили Яндекс Книги, где эта книга будет доступна по подписке. Книга также будет издана в бумаге издательством «Эксмо», доступна на Литресе и в аудиоверсии на Яндекс Плюс.

Это история о реинкарнации, обыгрывающая злободневную тему о скандальном «острове Эпштейна», где богачи предавались оргиям. По сюжету книги клиенты острова — это реинкарнации известных злодеев и развратников, таких как Жиль де Рэ (он же «Синяя борода») и Тиберий. Герой романа расследует заговор элит и тайного общества Pink Sunset.