О чём новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» и когда выйдет

Кот-император
10 апреля 11:47
324
1 минута на чтение
Новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» выйдет 23 апреля 2026 года. Об этом сообщили Яндекс Книги, где эта книга будет доступна по подписке. Книга также будет издана в бумаге издательством «Эксмо», доступна на Литресе и в аудиоверсии на Яндекс Плюс.
«Возвращение Синей Бороды» связано с ранее издававшейся повестью Пелевина «Искусство лёгких касаний»: в романе возвращается его центральный герой, исследователь тайных обществ Константин Голгофский.
Это история о реинкарнации, обыгрывающая злободневную тему о скандальном «острове Эпштейна», где богачи предавались оргиям. По сюжету книги клиенты острова — это реинкарнации известных злодеев и развратников, таких как Жиль де Рэ (он же «Синяя борода») и Тиберий. Герой романа расследует заговор элит и тайного общества Pink Sunset.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

