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    Обложка следующего романа Энди Вейера Project Hail Mary

    12 августа 2020
    Кот-император
    12.08.2020
    3161
    1 минута на чтение

    Издательство Del Ray показало обложку следующего романа Энди Вейера, автора «Марсианина» и «Артемиды». Книга Project Hail Mary тоже расскажет об одиноком астронавте, только теперь спасти предстоит целую планету.

    Заодно издательство раскрыло, что продажи начнутся 4 мая 2021 года.

    О романе стало известно ещё в апреле, более чем за год до публикации. Права на экранизацию уже выкупили, а проекту даже подыскали режиссёров — ими будут Фил Лорд и Кристофер Миллер («Лего. Фильм»). Главную роль в ленте должен сыграть Райан Гослинг («Человек на Луне», «Бегущий по лезвию 2049»). Производством занимается кинокомпания MGM.

    Впрочем, когда-то творчески дуэт был закреплён за экранизацией «Артемиды», второго романа писателя, но в итоге мы фильм так и не увидели.

    О сюжете почти ничего неизвестно. Действие развернётся вокруг астронавта, который приходит в себя в космосе, на борту корабля или станции. Он не помнит, как тут оказался, но он знает две вещи: экипаж судна мёртв, а ему предстоит спасти мир.

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    Кот-император
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