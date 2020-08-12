Обложка следующего романа Энди Вейера Project Hail Mary

Издательство Del Ray показало обложку следующего романа Энди Вейера, автора «Марсианина» и «Артемиды». Книга Project Hail Mary тоже расскажет об одиноком астронавте, только теперь спасти предстоит целую планету.
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Have you heard? Andy Weir’s new novel PROJECT HAIL MARY is coming 5/4/21! Also soon to be a major motion picture with Ryan Gosling attached to star! We can hardly wait! Pre-order at the link in our bio! #andyweir #projecthailmary #projecthailmarymovie #coverreveal
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Заодно издательство раскрыло, что продажи начнутся 4 мая 2021 года.
О романе стало известно ещё в апреле, более чем за год до публикации. Права на экранизацию уже выкупили, а проекту даже подыскали режиссёров — ими будут Фил Лорд и Кристофер Миллер («Лего. Фильм»). Главную роль в ленте должен сыграть Райан Гослинг («Человек на Луне», «Бегущий по лезвию 2049»). Производством занимается кинокомпания MGM.
Впрочем, когда-то творчески дуэт был закреплён за экранизацией «Артемиды», второго романа писателя, но в итоге мы фильм так и не увидели.
О сюжете почти ничего неизвестно. Действие развернётся вокруг астронавта, который приходит в себя в космосе, на борту корабля или станции. Он не помнит, как тут оказался, но он знает две вещи: экипаж судна мёртв, а ему предстоит спасти мир.
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