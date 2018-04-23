Несколько дней назад на конференции разработчиков Reboot Develop Джош Сойер поделился своими соображениями о жанре ролевых игр. Сойер — один из руководителей студии Obsidian, он работал как над традиционной фэнтезийной ролевой игрой Pillars of Eternity, так и над отличающейся Fallout: New Vegas. Об этом пишет VG 27/7.

Хардкорные поклонники ролевых игр очень консервативны. Фанаты редко принимают значительные изменения, как правило, они выбирают хардкорных представителей жанра. Я не хочу обобщать, но жанр ролевых игр может быть чем-то большим, чем то, что мы делали ранее. Намного большим, чем то, что мы делаем теперь, более радикальным. В этой проблеме виноват и я. Pillars of Eternity 1 и 2 относятся к очень традиционным представителям жанра. Но ролевые игры могут развиваться многими способами, вопрос лишь в выборе нужного размера проекта и подходящих для него элементов. Джош Сойер

Сойер определяет ролевые игры так — это способность игрока менять сюжет игры в зависимости от его действий. Это не «циферки» персонажа и не число хит-поинтов, которые игрок наносит в бою.

Во многих играх используются элементы RPG, включая развитие характеристик и параметров. Я задаюсь вопросом, а точно ли эти элементы — душа и сердце ролевых игр? В своей работе я стараюсь придерживаться такого подхода: делать упор на персонажа с разными чертами личности и позволять игроку своими действиями влиять на историю. Число прочих элементов — вроде характеристик или боевой системы — может, на самом деле, варьироваться. Джош Сойер

Сойер приводит в пример последние работы Bethesda вроде Fallout или The Elder Scrolls. По его словам, это вполне рабочий путь, по которому могут пойти ролевые игры.

Консерваторы, вероятно, не очень любят эти игры, но ролевые игры Bethesda сильно отличаются от традиционных изометрических ролевых игр. Они больше ориентированы на экшен, на эффект погружения. Они показывают, что у жанра есть куда больше вариантов развития, чем 20 лет назад. Очень важно найти аудиторию, которая примет эти изменения. Джош Сойер