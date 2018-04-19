Сын Гэри Гайгэкса перенесёт неопубликованные работы отца в видеоигру

В марте этого года исполнилось 10 лет со дня смерти Гэри Гайгэкса — соавтора культовой настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, которая стала первой изданной игрой подобного формата. Этот мрачный юбилей — достойный повод вернуться к наследию Гэри, считает его младший сын Алекс Гайгэкс. Он основал фонд Gygax Trust, при помощи которого собирается оцифровать все неопубликованные черновики и рукописи отца, сделав на их основе компьютерные игры. Издание Polygon взяло интервью у Алекса и подробно узнало о его инициативе, а также выяснило, в каком возрасте Алекс начал играть в НРИ, какой была последняя игра Гайгэкса и кто из игровых дизайнеров согласился помочь в оцифровке.

Партнёрской площадкой Gygax Trust выступает платформа для народного финансирования Fig, которая специализируется на сборе средств именно на видеоигры. На ней, к примеру, собирали деньги разработчики из Obsidian для второй части Pillars of Eternity. Кроме того, фонд Gygax Trust возродил компанию Gygax Games и назначил Алекса её исполнительным директором. Это поможет в работе над производством грядущих видеоигр.

Я начал играть с тех пор, как научился ходить и говорить. Моё первое приключение по D&D случилось, когда мне было 4 или 5 лет, папа водил сольное приключение во время обеденных перерывов. Так что я начал играть в D&D ещё до того, как узнал, что это такое. Алекс Гайгэкс

Я ходил играть по четвергам, когда мы тестировали материалы из линейки Lejendary. С тех пор я работаю здесь [в местном пабе Sprecher’s], я много играю в разные игры, общаюсь с местными жителям и посещаю местный игровой магазин. Я играю во всё подряд: от игр на Xbox и PC до настолок и MTG. Алекс Гайгэкс

Алекс рассказывает, что его задача — сделать так, чтобы все будущие проекты, основанные на трудах его отца, оставались верны духу оригинала. Сейчас фонд Gygax Trust архивирует все рукописные материалы и личные вещи Гэри, которые когда-то сформировали основы Dungeons & Dragons. Алекс называет эту коллекцию «сундуком с сокровищами».

Одно из главных [сокровищ] — его собственное подземелье. Это было его личное приключение, которое он никогда не публиковал. Он не хотел, чтобы его любимые ночные игры развалились из-за того, что кто-то из игроков купил это приключение и узнал все секреты подземелья. Это одно из ключевых «сокровищ», которые мы планирует оцифровать. Его и некоторые производные. Алекс Гайгэкс

Последняя игра Гэри Гайгэкса В 1999 году Гэри Гайгэкс разработал новую фэнтезийную ролевую игру Lejendary Adventure (именно ‘j’, а не ‘g’), которая первоначально должна была стать видеоигрой. Она сильно отличается от D&D по части правил — упор при создании персонажа делается на навыки героя, а не на его класс. Впрочем, условные профессии в LA тоже есть, только называются они «ордена». Игрок может выбрать для своего героя орден знати (nobles), орден плутов (rogues) или какой-то другой — это опция даёт персонажу небольшой бонус. В игре нет повышения уровня — вместо этого герои при развитии получают особые пункты достоинств, которые можно вкладывать в способности и навыки. Одним из постоянных тестеров игры был Алекс Гайгэкс, младший сын Гэри. Вот здесь об игре можно почитать на английском, а вот здесь — на русском. На сайте издательства Troll Lord можно было скачать файл с демо-версией игры, однако сейчас он доступен только в кэше Google, хотя двумя днями ранее Polygon давал на него ссылку.

Больше всего на свете Алекс хочет увидеть труды своего отца в виде цифровой ролевой игры.

Я вырос на его играх, но в то же время я большой поклонник видеоигр. И поэтому я всегда мечтал увидеть работу отца в [оцифрованном виде]. Его игры полны невероятных историй и опасных приключений, и я всегда хотел, чтобы они перешли на новый уровень. Карандаш и бумага умирают. Компьютерные игры, видеоигры — это следующее поколение, следующая волна, и я всегда хотел увидеть его приключения на новом носителе и поработать над ними с кем-то, кто мечтает об этом так же, как и я. Алекс Гагэйкс

Алекс поясняет: многие из игр, разработанные Гэри, всегда были ближе к цифровым. И теперь настало время исполнить его давнее желание.

Он всегда хотел перенести некоторые свои проекты в «цифру», просто подобная работа никогда не приносила прибыли. Отдельные линейки продуктов были созданы исключительно для такого формата. В его играх, опубликованных или нет, всегда было «цифровое» начало. Мы очень долго пытались организовать этот процесс, и я счастлив, что всё сдвинулось с мёртвой точки. Алекс Гайгэкс

Вечерние игры дома у Гэри Алекс Гайгэкс и его отец Гэри не всегда сходились во взглядах, и это позволило Алексу стать отличным плейтестером в Lejendary Adventure. Но в колонке электронного журнала The Silven Trumpeter, опубликованной в 2003 году, Гэри выражал недовольство тем, что его сын проводит слишком много времени за видеоиграми. Алекс играет аватаром Зандаром Плутом (в Lejendary Adventure персонажи игроков назывались аватарами. — Прим. МирФ) в моих вечерних партиях по четвергам. Мы с Алексом также иногда играем в [карточную игру] криббедж, нарды и так далее. Когда приходят родственники, мы раскладывает криббедж на четверых, играем в «Колонизаторов» и маджонг. Я бы с радостью поиграл с Алексом в шахматы, сёги или мой любимый варгейм Operation Overlord. Но сын слишком любит видеоигры, поэтому увлечь его этим невозможно. Гэри Гайгэкс

Исполнительный директор площадки Fig Джастин Бейли рассказал Polygon, что его компания действительно заключила лицензионное соглашение с фондом Gygax Trust, чтобы найти игровых разработчиков для оцифровки наследия Гэри. Обязательное условие: если проект будет запускать народное финансирование, то только на платформе Fig. Среди кураторов платформы — именитые разработчики и геймдизайнеры, включая Рэнди Питчфорда из Gearbox Software, Фергуса Уркхарта из Obsidian Entertainment, Тима Шейфера из Double Fine Productions и Брайана Фарго из InXile.

Любой разработчик, который захочет поучаствовать в чём-то подобном, пусть пишет на pithes@fig.com. Мы с Алексом рассмотрим ваше предложение, и если оно нам подходит, то мы с вами свяжемся. Джастин Бейли

Так зачем нужно было ждать десять лет, чтобы перенести всё наследие Гайгэкса в цифровое пространство? Алекс говорит, что сейчас для этого самый подходящий момент.

Всё сложилось. Технологии. Нужные люди. Желание вовлечь в процесс поклонников и при этом сохранять творческий контроль над проектом. Возможно, неполный, потому что мы хотим дать разработчикам свободу действий — чтобы они делали то, что у них лучше всего получается. Но при этом проект должен по духу соответствовать приключениям Гэри. Главная задача — сохранить дух его историй. Думаю, именно поэтому мы так долго ждали. Алекс Гайгэкс