Июль этого года удивил поклонников «Доктора Кто» по всему миру. Впервые за всю историю сериала главную роль исполнит женщина — британская актриса Джоди Уиттакер. А теперь новый шоураннер проекта Крис Чибнелл представил сразу трёх новых спутников Доктора. Об этом сообщает портал Deadline.

Актёр Брэдли Уолш («Тренер», «У каждого своё кино») воплотит героя по имени Грэм. Любопытно, что ранее Уолш играл Элайджу Спеллмана в спин-оффе «Доктора Кто» — «Приключения Сары Джейн». Актёр Тосин Коул (эпизодическая роль в «Пробуждении Силы», «Версаль») сыграет персонажа по имени Райан. А актрисе Мэндип Джилл достанется роль девушки Ясмин. В эпизодической роли в сериале также появится актриса и певица Шарон Кларк.

Новому Доктору нужны новые друзья. Мы невероятно рады принять в семью «Доктора» Мэндип, Тосин и Брэдли. Эти трое — одни из лучших британских актеров, и нам не терпится увидеть их в новых приключениях вместе с Доктором в исполнении Джоди. Кроме того, мы договорились, что Шарон Кларк тоже появится в сериале. Шоураннер Крис Чибнелл

Мэндип, Тосин и Брэдли заявлены как постоянные участники актёрского состава. Но не факт, что все трое будут постоянно сопровождать нового Доктора в приключениях — возможно, в одной серии будут присутствовать один-два спутника. И не исключено, что основного компаньона нам ещё не объявили.

Кроме того, подтвердился слух, что в новом сезоне серии будут идти по 50 минут — правда, эпизодов станет всего 10. А пилотная серия и вовсе будет идти час.

25 декабря выйдет рождественский спецвыпуск сериала. Он станет последним как для актёра Питера Капальди, Двенадцатого Доктора, так и для шоураннера Стивена Моффата. Новый сезон покажут осенью 2018 года.