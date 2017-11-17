В Москве прошла 10-я церемония вручения премии «Просветитель», которой награждаются авторы лучших научно-популярных книг на русском языке. Жюри выделили две номинации: «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки». Кроме того, организаторы провели и народное голосование — и результаты немного разошлись.

В номинации «Естественные и точные науки» победили Дарья Варламова и Антон Зайниев за книгу «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» (М.: Альпина Паблишер, 2016). Книга восполняет пробелы в области психиатрии, авторы сами сталкивались с клинической депрессией, и потому захотели поделиться этим опытом.

В номинации «Гуманитарные науки» победили сразу две книги. Жюри выделили работу Александра Пиперски «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» (М.: Альпина нон-фикшн, 2017), в которой рассказывается о создании вымышленных языков, в том числе и для фантастических миров типа «Звёздного пути» и «Игры престолов». Ещё жюри отметили труд целого коллектива авторов — Алены Козловой, Николая Михайлова, Ирины Островской и Ирины Щербаковой — «Знак не сотрётся». В ней рассказывается о судьбе остарбайтеров — жителей оккупированных Германией территорий, которых вывезли на принудительные работы во время Второй мировой войны.

Результаты народного голосования немного отличаются от результатов жюри. В номинации «Естественные и точные науки» победил Станислав Дробышевский с двухтомником «Достающее звено». А «Конструирование языков» ещё раз победило в «Гуманитарных науках».

«Просветитель» — премия Дмитрия Зимина, которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке с 2008 года. До 2015 года она вручалась фондом Зимина «Династия», а с 2016 уже при поддержке Zimin Foundation, поскольку «Династию» признали «иностранным агентом». Задача премии — привлечь внимание к просветительству как читателей и любителей нон-фикшена, так и молодых авторов, популяризаторов науки.

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