13 июля объявили номинантов на главную американскую телевизионную премию «Эмми». Это почётная награда, которая вручается самым значимым произведениям на ТВ. В этом году было номинировано много проектов от стриминговых сервисов вроде Netflix и Hulu. Больше всего номинаций у «Мира Дикого Запада», «Карточного домика», «Вражды» и «Однажды ночью».

Лучшая драма

Создатели сериала «Мир Дикого Запада» подтвердили одну из фанатских теорий

«Мир Дикого Запада»

Лучшая комедия

  • «Атланта»
  • «Черноватый»
  • «Мастер не на все руки»
  • «Американская семейка»
  • «Кремниевая долина»
  • «Несгибаемая Кимми Шмидт»
  • «Вице-президент»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 1

«Кремниевая долина»

Лучший мини-сериал

  • «Большая маленькая ложь»
  • «Фарго»
  • «Вражда»
  • «Однажды ночью»
  • «Гений»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 2

«Гений»

Лучшая актриса в драме

  • Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»
  • Клэр Фой — «Корона»
  • Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
  • Кэри Расселл — «Американцы»
  • Эван Рэйчел Вуд — «Мир Дикого Запада»
  • Робин Райт — «Карточный домик»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 3

Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки»

Лучший актёр в драме

  • Стерлинг Браун — «Это мы»
  • Энтони Хопкинс — «Мир Дикого Запада»
  • Мэттью Риз — «Американцы»
  • Лив Шрайбер — «Рэй Донован»
  • Кевин Спэйси — «Карточный домик»
  • Майло Вентимилья — «Это мы»
  • Боб Оденкирк — «Лучше позвоните Солу»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 4

Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»

Лучшая актриса в комедии

  • Памела Элдон — «Всё к лучшему»
  • Джейн Фонда — «Грейс и Фрэнки»
  • Эллисон Дженни — «Мамочка»
  • Элли Кемпер — «Несгибаемая Кимми Шмидт»
  • Джулия Луи-Дрейфус — «Вице-президент»
  • Трэйси Эллис Росс — «Черноватый»
  • Лили Томлин — «Грейс и Фрэнки»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 5

Элли Кемпер в сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Лучший актёр в комедии

  • Энтони Андерсон — «Черноватый»
  • Азиз Ансари — «Мастер не на все руки»
  • Зак Галифианакис — «Баскетс»
  • Дональд Гловер — «Атланта»
  • Уильям Мэйси — «Бесстыдники»
  • Джеффри Тэмбор — «Очевидное»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 6

Дональд Гловер в сериале «Атланта»

Лучшая актриса в мини-сериале

  • Кэри Кун — «Оставленные»
  • Фелисити Хаффман — «Американское преступление»
  • Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
  • Риз Уизерспун — «Большая маленькая ложь»
  • Джессика Лэнг — «Вражда»
  • Сьюзен Сэрэндон — «Вражда»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 7

Риз Уизерспун в сериале «Большая маленькая ложь»

Лучший актёр в мини-сериале

  • Риз Ахмед — «Однажды ночью»
  • Джон Туртурро — «Однажды ночью»
  • Бенедикт Камбербэтч — «Шерлок»
  • Роберт Де Ниро — «Мастер лжи»
  • Юэн Макгрегор — «Фарго»
  • Джеффри Раш — «Гений»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 8

Бенедикт Камбербетч в сериале «Шерлок»

Лучший телефильм

Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 9

«Чёрное зеркало»

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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