13 июля объявили номинантов на главную американскую телевизионную премию «Эмми». Это почётная награда, которая вручается самым значимым произведениям на ТВ. В этом году было номинировано много проектов от стриминговых сервисов вроде Netflix и Hulu. Больше всего номинаций у «Мира Дикого Запада», «Карточного домика», «Вражды» и «Однажды ночью».
Лучшая драма
- «Лучше позвоните Солу»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Очень странные дела»
- «Это мы»
- «Мир Дикого Запада»
- «Карточный домик»
Лучшая комедия
- «Атланта»
- «Черноватый»
- «Мастер не на все руки»
- «Американская семейка»
- «Кремниевая долина»
- «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- «Вице-президент»
Лучший мини-сериал
- «Большая маленькая ложь»
- «Фарго»
- «Вражда»
- «Однажды ночью»
- «Гений»
Лучшая актриса в драме
- Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»
- Клэр Фой — «Корона»
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
- Кэри Расселл — «Американцы»
- Эван Рэйчел Вуд — «Мир Дикого Запада»
- Робин Райт — «Карточный домик»
Лучший актёр в драме
- Стерлинг Браун — «Это мы»
- Энтони Хопкинс — «Мир Дикого Запада»
- Мэттью Риз — «Американцы»
- Лив Шрайбер — «Рэй Донован»
- Кевин Спэйси — «Карточный домик»
- Майло Вентимилья — «Это мы»
- Боб Оденкирк — «Лучше позвоните Солу»
Лучшая актриса в комедии
- Памела Элдон — «Всё к лучшему»
- Джейн Фонда — «Грейс и Фрэнки»
- Эллисон Дженни — «Мамочка»
- Элли Кемпер — «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Джулия Луи-Дрейфус — «Вице-президент»
- Трэйси Эллис Росс — «Черноватый»
- Лили Томлин — «Грейс и Фрэнки»
Лучший актёр в комедии
- Энтони Андерсон — «Черноватый»
- Азиз Ансари — «Мастер не на все руки»
- Зак Галифианакис — «Баскетс»
- Дональд Гловер — «Атланта»
- Уильям Мэйси — «Бесстыдники»
- Джеффри Тэмбор — «Очевидное»
Лучшая актриса в мини-сериале
- Кэри Кун — «Оставленные»
- Фелисити Хаффман — «Американское преступление»
- Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
- Риз Уизерспун — «Большая маленькая ложь»
- Джессика Лэнг — «Вражда»
- Сьюзен Сэрэндон — «Вражда»
Лучший актёр в мини-сериале
- Риз Ахмед — «Однажды ночью»
- Джон Туртурро — «Однажды ночью»
- Бенедикт Камбербэтч — «Шерлок»
- Роберт Де Ниро — «Мастер лжи»
- Юэн Макгрегор — «Фарго»
- Джеффри Раш — «Гений»
Лучший телефильм
- «Мастер лжи»
- «Чёрное зеркало»
- Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love
- «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс»
- «Шерлок: При смерти»
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