Лучшие исторические сериалы Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так ...

«Эпическое месиво»: первые отзывы на «Валериан и город тысячи планет» Критики хвалят визуальный стиль, обилие пришельцев, сеттинг и Кару Делевинь. Но ругают за плохую актёрскую игру, провисающий сценарий и неуклюжие диалоги.

Castlevania от Netflix: стоит ли смотреть? Это всего лишь пролог к основным событиям, так что охоты на нечисть в нём мало. Но мрачность и жестокость уже чувствуются.

Motion capture как искусство. История и печаль «цифрового актёрства» Технология, с помощью которой Энди Серкис сыграл Голлума, а актёры «Аватара» — на’ви, давно перестала быть сенсацией. Сейчас спорят о другом: когда, наконец, работу в ...