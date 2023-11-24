Обзор The Talos Principle 2. Может ли робот решить головоломку?

После событий первой части прошло всего несколько лет, но молодая цивилизация искусственных людей времени зря не теряла. Главная героиня The Talos Principle, андроид по имени Зодчая, или Афина, заложила основы для утопического общественного строя и идеального города, Нового Иерусалима. По её задумке там должна жить в мире и гармонии ни много ни мало тысяча роботов. Мы просыпаемся в теле последнего, тысячного горожанина, и теперь нам предстоит понять, какой личностью стать и какие загадки таят в себе окрестности Нового Иерусалима.

Электрические сны Прометея

Жанр: головоломка

Разработчик: Croteam

Издатель: Devolver Digital

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, XSXS

Похоже на: The Talos Principle * Portal 2 * The Witness * Myst * Viewfinder

И первую, и вторую часть «Принципа Талоса» выпустила студия Croteam, известная прежде всего серией шутеров от первого лица Serious Sam. Кардинальная на первый взгляд смена парадигмы на самом деле не такая уж и кардинальная — изменилось только содержание, а форма осталась плюс-минус прежней. Если раньше среди античных храмов и египетских пирамид мы отстреливали монстров и собирали боеприпасы, то теперь неспешно бродим, решая головоломки и задаваясь вечными вопросами о сущем.

На этот раз в игре есть полноценный сюжет, который подаётся не только через туманные намёки и иносказания, но и вполне прямолинейно, посредством диалогов и действий героев. The Talos Principle 2 — своеобразный постапокалипсис, в котором человечество выкосил неизлечимый вирус. Знания и культура людской цивилизации сохранились только благодаря роботам, которые обладают человеческим самосознанием. Первая часть вопрошала, может ли робот быть человеком, и ответ мы уже получили — да, вполне себе может. А то, какое у тебя тело, органическое или искусственное — всего лишь несущественная деталь. Обитатели Нового Иерусалима называют себя людьми, но пока не до конца понимают, как именно учиться на ошибках своих мясных предшественников и строить новое будущее.

Главный герой, тот самый тысячный андроид, только что сошёл с условного конвейера. Ему дают молодёжное имя «1К», хотя большинство предыдущих роботов названы на более торжественный манер — Байрон или Мельвиль, например. По сути, это новорождённый, у которого ещё краска на корпусе не обсохла, но при этом он уже обладает интеллектом взрослого человека. Герой активно познаёт мир и знакомится с нехитрой историей своего народа, а другие роботы только рады ему в этом помочь. Для прохождения второй части необязательно играть в первую — каждый встречный с энтузиазмом рассказывает 1К подробности лора, знай себе ходи и слушай диалоги. Это удобный нарративный приём — не нужно придумывать никаких провалов в памяти, из-за которых, например, бывалый охотник на монстров заново учится биться на мечах и кастовать заклинания.

Лучше понять контекст помогают и местные музеи, в которых рядом с пояснительными надписями гордо красуются такие важные древние реликвии, как зубные щётки и унитазы. Это немного напоминает серии антологии «Любовь, смерть и роботы», в которых три очаровательных робота изучали погибшую человеческую культуру. Разве что чёрный юмор, как в принципе и любой другой, в The Talos Principle 2 отсутствует напрочь.

Смуту в ряды новых иерусалимцев вносит откуда ни возьмись появившаяся огромная голограмма Прометея, которая призывает дерзать и исследовать. Правящая верхушка решает дерзнуть и собирает для этой цели специальный отряд смельчаков. В состав исследовательской группы включают и нашего 1К, который только-только формируется как личность и потому может судить о возможных находках честно и непредвзято. «Возможные находки» оказываются комплексом величественных и монструозных построек: одна из них даже так и называется — «мегаструктура». Постройки битком набиты — чем бы вы думали? — правильно, головоломками! Почти все их предоставили решать главному герою, по поводу чего остальные персонажи испытывают неприкрытое облегчение.

Одна головоломка тянет за собой другую, локации сменяются, постепенно приближая 1К к разгадке главной тайны — кто всё это построил и зачем. На самом деле тайн тут больше одной, и кроме пространственных задачек нам постоянно подкидывают философские дилеммы, заставляя напрягать не только логику, но и абстрактное мышление. Кстати, от ваших действий будет зависеть финал истории. Если вы будете внимательно слушать диалоги и читать все заметки в терминалах, то к концу игры, скорее всего, поймёте что-нибудь новое о себе и о мире в целом.

История пишется фигурками тетрамино

Если сравнивать новинку с первой частью, то игровой процесс в целом остался прежним, хоть и претерпел косметические изменения. Пожалуй, лучшей аналогией будут головоломки Portal и Portal 2, где первая была удачным экспериментом, а вторая — её заметно похорошевшей расширенной версией.

Если до прохождения вы не смотрели трейлеры The Talos Principle 2, её начало может заставить вас облиться холодным потом. Оно почти точь-в-точь копирует одну из локаций своей предшественницы. Может даже закрасться ужасная мысль, что следующие часов двадцать нам предстоит делать всё точно то же самое, только на новом игровом движке. К счастью, это только пролог, который плавно подводит нас к новой истории.

Теперь вместо сигилов в виде фигурок тетрамино, которые давались за успешное решение загадок, вам предстоит собирать частицы энергии. На каждой локации они открывают вход в башню, где вас ждёт диалог с той или иной голограммой.

В первой части за издёвки над игроком отвечал виртуальный библиотекарь Милтон, здесь эту роль на себя берёт голограмма Сфинкса. Как бы долго вы ни думали над своим ответом в беседе с ней, Сфинкс точно найдёт способ вас интеллектуально сокрушить. К счастью, на этот раз сами головоломки вас унижать не будут — по сравнению с тем, что было в первой части, их сложность заметно снизилась. В каждой новой локации вы будете начинать с довольно простых задач, которые аккуратно вводят новые предметы или механики. За счёт этого загадки в начале и конце игры ощущаются плюс-минус одинаково. Размять мозг можно, но почувствовать себя интеллектуалом — уже вряд ли.

Некоторые особо раздражающие механики первой части милосердно вырезали, некоторые изменили, а некоторые изобрели с нуля. Например, здесь появились новые типы коннекторов и буры, которые создают на определённом типе поверхностей симпатичные отверстия, напоминающие порталы из «Доктора Стрэнджа».

Кроме головоломок, из-за которых мы все здесь и собрались, игра периодически предлагает социализироваться в чатах с другими роботами — например, участвовать в дискуссиях или обсуждать чьи-нибудь стихи. Здесь риск выставить себя полным болваном куда ниже, все собеседники корректно и уважительно относятся к мнениям друг друга, даже если в корне с ними не согласны. Да, в утопиях и социальные сети утопические.

Территории в игре заметно прибавили в масштабах. Теперь головоломки разбросаны по карте вместе с другими точками интереса — звёздами, лабораториями и прочими занятными вещами. Благодаря компасу вам вряд ли удастся заблудиться — локации здесь не настолько большие, а некоторые ориентиры видны невооружённым глазом через всю карту. Отдельная благодарность разработчикам за опцию бега — без неё The Talos Principle 2 окончательно превратилась бы в симулятор ходьбы.

Разросшиеся локации даже можно отнести к плюсам игры. Если раньше после пяти-шести головоломок подряд начинала болеть голова, а глаз замыливался от однотипных задач, то теперь в перерывах у вас появилась возможность погулять по лесочку и представить, что вы вдыхаете аромат листвы. Опыт аутентичный, ведь у андроидов здесь тоже нет обоняния, из-за чего им приходится полагаться на воображение. Да и посмотреть здесь определённо есть на что.

Мегаструктуры и мини-котики

The Talos Principle 2 — это очень красивая игра. Движок Serious Engine 4 заменили на Unreal Engine 5, из-за чего картинка, возможно, потеряла в ламповости, но приобрела дополнительную эпичность. Первая же новая локация вызывает восхищённое «ух ты», и такие «ух ты» здесь попадаются довольно часто. Вы раз за разом будете ловить себя на том, что на пути к следующей задаче остановились и, задрав голову, рассматриваете очередную впечатляющую постройку.

Даже если вы начинали играть с максимальным скепсисом, велика вероятность, что рано или поздно вы сломаетесь под натиском окружающего вас величия. И это не напыщенное и натужное величие, которое заставляет поморщиться, а какое-то настоящее чувство важности и торжественности всего происходящего. Только вы начали задумываться о том, зачем было тратить ресурсы на все эти огромнющие пирамиды с парой головоломок внутри, как раз — срабатывает приостановка неверия, и всё каким-то непостижимым образом приобретает сакральный смысл. В конце концов, в серии Uncharted пираты тоже возводили масштабные постройки, только чтобы спрятать в них очередную подсказку на пути к сокровищам.

Дополнительную трогательность и трагизм истории придаёт то, что в мире игры умерли только люди. В местных прудах живут лягушки, а мимо 1К то и дело пробегают непуганые олени. Невольно вспоминается стихотворение Сары Тисдейл «Будет ласковый дождь» — природе, в общем-то, неплохо живётся без человечества. Андроиды продолжили славную людскую традицию содержания домашних кошек (одну из немногих действительно стоящих). Пожалуй, стоит ввести правило, по которому игра без механики «погладить котика» не может претендовать на звание игры года.

Главные герои впечатляют немного меньше живописных внутриигровых пейзажей. Несмотря на индивидуальность характеров, выглядят все роботы почти одинаково. Отличаются они только голосами, цветом и деталями декора — лица у них идентичные, и смотреть на них не так приятно, как на местную архитектуру. Если вам не слишком интересны беседы с ними, можно сократить время прохождения за счёт прокликивания диалогов и случайного выбора ответов. Правда, тогда вы упустите часть сюжета и вполне можете бездумно ляпнуть фразу, которая повлияет на концовку.

За саундтрек по-прежнему отвечает штатный композитор Croteam Дамьян Мравунац. Музыка получилась не менее прекрасной, чем визуал. Композиции вполне могут стать хорошим фоном для медитации, хотя у их прослушивания есть побочный эффект. Спустя полчаса-час само собой появляется желание вершить под них великие дела — может, даже построить во дворе небольшую мегаструктуру.