Братья Дафферы, создатели сериала «Очень странные дела», выпустили книгу, посвящённую своему шоу, под названием «Очень странные дела: Миры вверх дном». В ней они рассказали о своих первоначальных задумках, которые хотели воплотить на экране. По одной из них Одиннадцатая в исполнении Милли Бобби Браун должна была погибнуть ещё в первом сезоне.

Как пишет NME, Одиннадцатая должна была пожертвовать собой, чтобы спасти остальных.

Но как только мы поняли, что сериал может получить больше, чем один сезон, нам нужна была интрига, потому что в глубине души мы знали, что у нас не получится сделать шоу без Одиннадцатой. И в тот момент мы понимали, как важна Милли. Если у «Очень странных дел» будет продолжение, Одиннадцатая просто обязана вернутся. Росс Даффер

Такая же судьба ждала и Джо Кири в исполнении Стива Харрингтона, но персонаж быстро стал любимчиком фанатов. Кроме этого, Росс Даффер рассказал, что изначально смерть Боба Ньюби должна была произойти на четыре эпизода раньше.

Шон Эстин оказался таким симпатичным, что смерть Боба была перенесена из четвёртого эпизода в восьмой, потому что мы просто не хотели его убивать. Росс Даффер

Премьера третьего сезона «Очень странных дел» запланирована на 2019 год.