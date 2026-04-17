«Одиссея» Нолана: кого играет Шарлиз Терон

На CinemaCon прошла презентация пеплума «Одиссея» Кристофера Нолана. Посетителям показали отрывки из картины — но в основном те же самые, что публиковались ранее, поэтому особого ажиотажа они не вызвали.

Интерес вызвал отрывок, где Одиссей терпит кораблекрушение и оказывается на острове нимфы Калипсо. Оказывается, это её играет Шарлиз Терон. В этой сцене Одиссей теряет память и не помнит, откуда он и есть ли у него семья. В поэме Гомера Калипсо хотела сделать Одиссея своим мужем и продержала его на острове семь лет.