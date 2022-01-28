Официальную ролевую игру по Dark Souls будут делать на основе Dungeons & Dragons 5e

Компания Steamforged Games объявила о скором открытии предзаказов официальной настольной ролевой игры по вселенной Dark Souls. Принимать денежки начнут ориентировочно с февраля — вероятно, тогда же объявят хотя бы примерную дату выхода.

А заодно компания рассказала, что её игра выйдет на основе системы правил Dungeons & Dragons 5e. У игры есть открытая лицензия, которая позволяет создавать собственные проекты на основе механики (но не всех её аспектов).

Steamforged Games обещает «уникальные классы персонажей, совершенно новую магическую систему и бестиарий, полный ужасающих созданий». Заодно команда показала обложку и пример оформления.

Steamforged Games специализируется на настолках по компьютерным франшизам. Например, она выпускала игру с миниатюрами по Horizon Zero Dawn. И она же выпускала ранее настольные игры по вселенным FromSoftware. Кроме того, она уже занималась адаптацией НРИ под правила «пятёрки», включая Epic Encounters и Animal Adventures RPG Starter Set.