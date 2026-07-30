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Okko анонсировал мультсериал «Альтушки против скуфов»

Дмитрий Кинский
30 июля 16:09
125
1 минута на чтение
Стриминговый сервис Okko анонсировал комедийно-приключенческий анимационный сериал «Альтушки против скуфов».
По сюжету в Скуфограде местных жителей начинают заменять странными существами, с которыми могут справиться только Альтушки с необычными способностями.
Над проектом работают автор идеи Виталий Терлецкий, анимационный режиссер RIKANI и сценарист Кирилл Кутузов.
В пилотном сезоне будет шесть эпизодов по 10-12 минут. Премьера состоится в 2027 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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