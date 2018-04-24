Промо-кампания фильма про Хана Соло в самом разгаре — в Сети публикуются новые трейлеры, кадры, выходят сопутствующие книги и разный мерч вроде конструктора LEGO. Поклонники саги изучают каждую деталь и новость, которые могут рассказать больше о грядущем фильме. И вот, случайно или нет, актёр Олден Эренрайк преподнёс фанатам ещё одну важную новость.

Журналист издания Esquire сообщает, что Эренрайк подписал контракт на съёмки в трёх фильмах!

Я спросил Эренрайка, на сколько фильмов он подписался. «Три», — ответил он, а потом вздрогнул, понимая, что создал беспокойство в Силе. «Я не знаю, можно ли об этом говорить на публику. Но да, так и есть».

Журналист Алекс Паппадемас

 

Слухи, что Disney планирует снять не один, а целых три фильма про Хана Соло, появились ещё в июле 2016 года. Тогда источники в СМИ тоже утверждали, что Эренрайк подписал контракт на три фильма. Неужто нас действительно ждёт трилогия про Хана Соло или знаменитый контрабандист появится в других картинах?

Не обязательно. Контракт может вообще ничего не значить в плане сиквелов — бумаги подписывают ещё до того, как картину начинают активно снимать. Актриса Фелисити Джонс, сыгравшая Джин Эрзо в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», подписала контракт на два фильма — но очень вряд ли её героиня снова появится на экране. Скажем, если «Хан Соло» провалится в прокате, то Disney вряд ли станут снимать продолжение.

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