Оператор «Гарри Поттера» от HBO рассказал об особенностях съемок сериала с юными актерами

Оператор-постановщик «Гарри Поттера» от HBO Адриано Голдман рассказал, что условия съемок были жесткими из-за строгого графика юных актеров.
Снимать нужно быстро. И чем быстрее, тем больше приходится жертвовать качеством. От этого никуда не деться. Конечно, у нас много ресурсов, но это жестко. Время детей очень ограничено. Поэтому методика очень специфична. Практически все сцены нужно предварительно снимать, пока дети еще в школе.
Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон приходят на съемочную площадку примерно на «полтора часа». И за это время Адриано должен снять шесть дублей. Из-за этого сцены приходится снимать не по порядку.
Время так сильно ограничено из-за того, что юные актеры должны совмещать учебу со съемками.
Напомним, в 2026 году WB построила временную школу на территории, где проходят съемки «Гарри Поттера». Она рассчитана на 600 учеников, однако обычно ее посещают около 150 детей.
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