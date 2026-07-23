Оператор «Гарри Поттера» от HBO рассказал об особенностях съемок сериала с юными актерами

Снимать нужно быстро. И чем быстрее, тем больше приходится жертвовать качеством. От этого никуда не деться. Конечно, у нас много ресурсов, но это жестко. Время детей очень ограничено. Поэтому методика очень специфична. Практически все сцены нужно предварительно снимать, пока дети еще в школе.