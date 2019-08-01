В конце июля в галерее Art-Space состоялось вручение литературной премии «Новая фантастика 2019». На церемонию прибыли около ста гостей, а всего результатов ждали почти тысяча участников, приславших работы.

Перед вручением организаторы рассказали о финалистах прошлых лет: кому-то из авторов удалось опубликовать свои рассказы в сборнике или журнале, несколько человек выиграли в других конкурсах, а победитель 2018 года Яна Летт подписала контракт с издательством. Ведущие подчеркнули, что в основе «Новой фантастики» лежит один из самых известных западных конкурсов для начинающих фантастов — «Писатели будущего» (Writers of the Future). Его в 1983 основал писатель Рон Хаббард, а его идею поддержали Роберт Хайнлайн, Рэй Брэдбери, Роджер Желязны и Фрэнк Герберт.

Вот как организаторы распределили места:

3 место — Ирина Першина и Ольга Федорова (под псевдонимом Родион Агорин)

рассказ «Обречены и очень опасны».

рассказ «Обречены и очень опасны». 2 место — Яковлева Дарья, рассказ «Фигляры или история одного дурацкого

отпевания».

отпевания». 1 место — Лилия Лаевская с рассказом «Ужик на тропе войны».

Кроме того, организаторы вручили специальную ежегодную премию «За вклад в развитие фантастики» — на этот раз она досталась писательнице Вере Викторовне Камше.