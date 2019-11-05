3 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Всемирной премии фэнтези (World Fantasy Awards) за 2019 год. Запомните имена лауреатов — вероятно, скоро отечественные издатели захотят выпустить эти книги и у нас.

Лучший роман — Челси Полк (Witchmark)

Лучшая повесть — Кидж Джонсон (The Privilege of the Happy Ending)

Лучший рассказ — Мел Кассел (Ten Deals with the Indigo Snake), Эмма Тёрж (Like a River Loves the Sky)

Лучшая антология — Айрин Галло (Worlds Seen in Passing: Ten Years of Tor.com Short Fiction)

За заслуги перед жанром — Хаяо Миядзаки и Джек Зайпс

Если первого знает каждый поклонник анимации, то второй — учёный и исследователь мифов и фольклора, который специализируется на сказках и преданиях. Джек Зайпс написал 16 книг и выступил редактором в ещё 22.