3 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Всемирной премии фэнтези (World Fantasy Awards) за 2019 год. Запомните имена лауреатов — вероятно, скоро отечественные издатели захотят выпустить эти книги и у нас.

  • Лучший роман — Челси Полк (Witchmark)
  • Лучшая повесть — Кидж Джонсон (The Privilege of the Happy Ending)
  • Лучший рассказ — Мел Кассел (Ten Deals with the Indigo Snake), Эмма Тёрж (Like a River Loves the Sky)
  • Лучшая антология — Айрин Галло (Worlds Seen in Passing: Ten Years of Tor.com Short Fiction)
  • За заслуги перед жанром — Хаяо Миядзаки и Джек Зайпс

Если первого знает каждый поклонник анимации, то второй — учёный и исследователь мифов и фольклора, который специализируется на сказках и преданиях. Джек Зайпс написал 16 книг и выступил редактором в ещё 22.

  • Специальная премия для профессионалов: Хьюм Льюис-Джонс (The Writer’s Map: An Atlas of Imaginary Lands)
  • Специальная премия непрофессионалам: Скотт Г. Эндрюс, за онлайн журнал Beneath Ceaseless Skies
  • Лучший художник: Ровина Цай

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