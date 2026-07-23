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Осенью выйдет новый комикс про Скотта Пилигрима!

Дмитрий Кинский
23 июля 18:46
98
1 минута на чтение
По данным издания Gizmodo, Брайан Ли О’Мэлли работает над новым комиксом про Скотта Пилигрима.
Это будет приквел «битэмапа» Scott Pilgrim EX под названием Dawn of Metal Scott. Его объем составит 24 страницы.
Напомним, в последний раз автор работал над этой вселенной в 2010 году, когда вышел последний том — Scott Pilgrim's Finest Hour.
Новый комикс выйдет 15 ноября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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