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Осенью выйдет новый роман в серии «Роберт Лэнгдон»

Дмитрий Кинский
29 января 17:48
278
1 минута на чтение
Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун анонсировал шестую книгу в цикле «Роберт Лэнгдон», которая получила название The Secret of Secrets (в переводе — «Секрет всех секретов»).
По словам писателя, это его самый «замысловатый и амбициозный» роман, поэтому на него ушло так много времени. Напомним, последняя книга в серии выходила аж восемь лет назад.
На этот раз Роберт Лэнгдон отправится в Прагу, чтобы посетить новаторскую лекцию ученого Кэтрин Соломон. Кэтрин находится на пороге поразительного открытия о природе человеческого сознания. Но жестокое убийство ввергает поездку в хаос, а Кэтрин исчезает вместе со своей рукописью. Сам же Лэнгдон оказывается под прицелом преступника из древней мифологии Праги.
Роман выйдет во всем мире 9 сентября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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