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    Новости

    Основатель «Мираж» пригрозил авторам Atomic Heart «судебным кошмаром»

    29 июня 2021
    29.06.2021
    488
    2 минуты на чтение
    Основатель «Мираж

    В конце июня трейлер Atomic Heart под трек группы «Мираж» неожиданно заблокировали на YouTube канале Mundfish за нарушение авторских прав. Студия отметила, что она приобрела права на песню в ролике, поэтому готова отстаивать свои права в суде.

    Жалобу от «Студии Мираж» тогда разработчики назвали «отголосками 90-х и рейдерством, которое перетекло в интернет».

    Теперь же представители группы «Мираж» связались с порталом App2Top и развернуто прокомментировали ситуацию. Как оказалось, основатель коллектива Андрей Литягин возмутился, когда услышал версию песни «Музыка нас связала» в трейлере.

    Изначально авторы Atomic Heart действительно согласовали через посредника все условия для использования композиции в игре с издательством «Топ7», представляющим интересы музыканта. Тогда же компания предостерегла разработчиков от приобретения прав у третьих лиц.

    Тем не менее Mundfish решила заключить сделку с Национальным музыкальным издательством, которому принадлежат лишь часть прав на песню. Так, для ее переработки все равно нужно получить согласие автора, а к нему за этим никто не обращался.

    Кроме того, сейчас вести переговоры об использовании товарного знака группы и ее хитов может только «Топ7».

    О конфликте высказался в том числе сам Литягин. По его словам, его опять «изощренно пропиратили и выставили эдаким чудовищем» в глазах геймеров.

    Я с высшим образованием и представляю, сколько денег Mundfish в теории могла вложить в разработку такой игры. То, что просили мы — это для них не более чем чаевые в ресторане. <…> Mundfish уже валяет дурака почти два месяца, наши переговоры стали напоминать анекдот, и в результате они просто сунули голову в песок и перестали выходить на связь. Мы им говорили, что у НМИ нет необходимого им объема прав на мою композицию «Музыка нас связала». Пожадничали? А теперь, господа, я из вашего релиза сделаю судебный кошмар на долгие годы! Вы как минимум уже себе заработали негативную репутацию. Мой вопрос – оно того стоило?

    Вслед за этим отреагировал глава Mundfish Роберт Багратуни, который вновь заявил, что показ ролика на E3 2021 был согласован по всем правилам, а скандал с группой «Мираж» никак не повлияет на релиз Atomic Heart.

    По его словам, НМИ показала договор с композитором об использовании трека с перечнем прав, в том числе на его переработку. Более того, в документах, которые проверил юрист студии, стояла подпись музыканта.

    После того, как мы уже заключили договор, нам пишет человек по фамилии Черкасов и говорит: «Купите права еще и здесь». Мы в ответ: «Окей, докажите сначала, что у вас есть на это юридические основания». На протяжении более двух месяцев он так и не предъявил документы, на основании которых мы были «должны купить права еще и у него».

    Роберт подчеркнул, что сам композитор с разработчиками не связывался, поэтому ему непонятно, как они могли засунуть голову в песок.

    Я так понимаю, что «Мираж» собирает чаевые уже давно: там уже 3 или 4 судебных иска, постоянные дележки прав. <…> Мы нашли способ показать офигенную композицию всему миру, – она полезла вверх в Spotify, в iTunes и YouTube. Группу вспомнили, стали писать им радостные комментарии — ну это же офигенно, когда такое происходит! И для меня лично удивительно, что вместо того, чтобы извлечь выгоду из этого неожиданного промо, ребята хотят срубить с нас какие-то дополнительные отчисления.

    В заключение он отметил, что работа Mundfish — делать игру, а не волноваться о том, сколько чаевых она еще должна по мнению официанта.

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