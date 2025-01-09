Отечественный прокат поставил новый рекорд в новогодние праздники

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал, что общие сборы в российском прокате с 1 по 8 января 2025 года составили 6,1 миллиарда рублей.
Это новый рекорд! Для сравнения, за аналогичный период в 2024-м эта сумма составляла 5,8 миллиарда рублей.
Однако билетов в общей сложности в новом году было продано меньше. Если в 2024-м в новогодние праздники купили 14,8 миллиона билетов, то в 2025-м намного меньше — 12,8 миллиона.
Лучше всего себя показала сказка «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича», которая принесла авторам около 2,6 миллиарда рублей. Фильм занял шестое место в числе самых кассовых отечественных картин.
Также стоит выделить приквел «Последнего богатыря»: «Финист. Первый богатырь» заработал 1,9 миллиарда рублей.
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