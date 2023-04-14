Открылась предрегистрация в мобильной аниме-игре Girls and Hunter

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Esprit Games объявила об открытии предрегистрации в мобильной игре Girls and Hunter в аниме-стилистике с элементами RPG и экшена.

Игрокам предстоит собрать отряд из разных персонажей, чтобы проходить многочисленные локации и побеждать боссов.

Также экшен-RPG может похвастаться различными режимами вроде PvP-боев, клановых активностей и не только.

Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться в Girls and Hunter уже сейчас. Игра будет доступна в апреле в Google Play и AppStore.









