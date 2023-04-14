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    Открылась предрегистрация в мобильной аниме-игре Girls and Hunter

    14 апреля 2023
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    14.04.2023
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    0 минут на чтение
    Открылась предрегистрация в мобильной аниме-игре Girls and Hunter 3

    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Esprit Games объявила об открытии предрегистрации в мобильной игре Girls and Hunter в аниме-стилистике с элементами RPG и экшена.

    Игрокам предстоит собрать отряд из разных персонажей, чтобы проходить многочисленные локации и побеждать боссов.

    Также экшен-RPG может похвастаться различными режимами вроде PvP-боев, клановых активностей и не только.

    Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться в Girls and Hunter уже сейчас. Игра будет доступна в апреле в Google Play и AppStore.

    Открылась предрегистрация в мобильной аниме-игре Girls and Hunter 1 Открылась предрегистрация в мобильной аниме-игре Girls and Hunter 2





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