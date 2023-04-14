Открылась предрегистрация в мобильной аниме-игре Girls and Hunter

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Esprit Games объявила об открытии предрегистрации в мобильной игре Girls and Hunter в аниме-стилистике с элементами RPG и экшена.
Игрокам предстоит собрать отряд из разных персонажей, чтобы проходить многочисленные локации и побеждать боссов.
Также экшен-RPG может похвастаться различными режимами вроде PvP-боев, клановых активностей и не только.
Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться в Girls and Hunter уже сейчас. Игра будет доступна в апреле в Google Play и AppStore.
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Редактор
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Александр Ремизов
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